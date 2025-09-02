-वेळास येथे विद्यार्थी गुणगौरव सोहळा
मंडणगड ः वेळास येथे विद्यार्थिनीला गौरविताना मान्यवर.
वेळास शाळेत विद्यार्थी गुणगौरव
मंडणगड, ता. २ ः तालुक्यातील गंगाबाई बाळाजी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे वेळास शाळा नं. १ येथे विद्यार्थी गुणगौरव सोहळा झाला. या वेळी गंगाबाई बाळाजी ट्रस्टचे प्रसाद कुलापकर, प्रीतम कुलापकर, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सागर भोगल, सरपंच सुनील पाटील, पोलिस पाटील प्रफुल्ल महाडीक उपस्थित होते. वेळास गावात शिकून उच्चशिक्षित झालेले ॲड. वैभवी जोशी व तुषार दरीपकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.

