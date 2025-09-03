रत्नागिरीत ५ रोजी नैसर्गिक शेती कार्यशाळा
रत्नागिरीत उद्या नैसर्गिक शेती कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३ : नैसर्गिक शेतीमधून विषमुक्त आधुनिक भारताची निर्मिती या विषयावरील शेती कार्यशाळा ५ सप्टेंबर रोजी नाचणे येथे आयोजित केली आहे. गोडाऊन स्टॉप येथील साईमंदिर हॉलमध्ये दुपारी २ ते सायंकाळी ५ या वेळेत कार्यक्रम होईल. यात कोल्हापूरच्या मिशन ऑरगॅनिकचे संस्थापक राहुल टोपले या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करणार आहेत.
दुर्गवाडी (ता. चिपळूण) येथील (कै.) सीताराम नारायण देशपांडे यांच्या १२५व्या जयंती वर्षानिमित्त विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यापैकीच हा एक उपक्रम आहे. देशपांडे यांचे नातू आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील प्रसाद देशपांडे यांच्या सौजन्याने दुर्गवाडी येथील कृतज्ञता मंचाने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. त्या कार्यक्रमाला सर्वांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. याच कार्यक्रमात समीर कालेकर यांना उत्कृष्ट क्रीडा प्रशिक्षक म्हणून जिल्हास्तरीय क्रीडारत्न पुरस्कार देऊन गौरवले जाणार असल्याची माहितीही कृतज्ञता मंचाकडून देण्यात आली. कालेकर हे चिपळूणच्या युनायटेड इंग्लिश स्कूलमध्ये क्रीडाशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
(कै.) देशपांडे यांचे पुत्र शांताराम सध्या वयाच्या नव्वदीत असून, त्यांनी आपल्या वडिलांच्या १२५व्या जयंती वर्षानिमित्त आपल्या (साईनगर, कुवारबाव येथील) घरी साप्ताहिक मोफत आरोग्यसेवा केंद्र सुरू केले आहे. या केंद्राचे उद्घाटन याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झाले. सुखाई आरोग्यसेवा आणि समुपदेशन केंद्र या नावाने सुरू झालेल्या या केंद्रात दर मंगळवारी गरीब-गरजू रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी केली जात असून, आवश्यकतेनुसार मोफत समुपदेशन सेवा पुरवली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.