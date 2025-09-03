शाश्वत नारळ उत्पादन व प्रक्रिया उद्योग अर्थक्रांती घडवेल
रत्नागिरी ः भाट्ये येथील प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्रात नुकताच नारळ दिन साजरा झाला त्या वेळी उपस्थित मान्यवर.
शाश्वत नारळ उत्पादनातून अर्थक्रांतीचा मार्ग
डॉ. किरण मालेश ः भाट्ये नारळ संशोधन केंद्रात नारळ दिन साजरा
रत्नागिरी, ता. ३ ः शाश्वत नारळ उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योग हे अर्थक्रांती घडवतील त्यासाठी नारळ लागवडीला प्राधान्य दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन भाट्ये नारळ संशोधन केंद्रातील शास्त्रज्ज्ञ डॉ. किरण मालशे यांनी केले.
डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापिठाअंतर्गत भाट्ये येथील प्रादेशिक नारळ संशोधन केंद्रात जागतिक नारळ दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या निमित्त केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर सुधारित नारळ जातींच्या रोपांची लागवड मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आली. या वेळी कृषी विज्ञान केंद्र, लांजा प्रमुख डॉ. आनंद हणमंते, उपविभागीय कृषी अधिकारी, रत्नागिरीचे फिरोज शेख, तालुका कृषी अधिकारी राजापूरचे सपकाळ, मंडळ कृषी अधिकारी, मासाळ, नारळ उद्योजक तुषार आग्रे आदी मान्यवर तसेच केंद्रावरील शास्त्रज्ञ डॉ. किरण मालशे व डॉ. संतोष वानखेडे उपस्थित होते. या वेळी डॉ. वानखेडे यांनी नारळ दिनाचे महत्व विषद केले. मासाळ यांनी नारळपिकासंदर्भात शासनाच्या विविध योजनांची माहिती दिली. नारळ प्रक्रिया उद्योगाला असणारा वाव तसेच रोजगार निर्मिती याबाबत तुषार आग्रे यांनी स्वानुभव कथन केले. उपविभागीय कृषी अधिकारी शेख यांनी नारळ क्षेत्र विस्ताराला असलेला वाव आणि प्रक्रिया उद्योग याबाबत माहिती दिली तर डॉ. हणमंते यांनी नारळाचे आहारातील महत्त्व विषद केले. केंद्रप्रमुख डॉ. मालशे यांनी नारळपिकाची सद्यःस्थिती, सुरू असलेले संशोधन, नवीन शिफारशी याबाबत माहिती दिली आणि नारळाचे शाश्वत उत्पादन हे व्यवसाय भूमिकेतून घेतले पाहिजे तसेच प्रक्रिया उद्योग निर्माण झाले पाहिजे, असे सांगितले.
प्रशिक्षण कार्यक्रमात नारळ लागवडीची माहिती डॉ. मालशे यांनी दिली तर डॉ. वानखेडे यांनी पिकसंरक्षणाबाबत माहिती दिली. या प्रसंगी शेतकऱ्यांनीही आपले अनुभव कथन केले. त्यानंतर प्रक्षेत्र भेट घेऊन कार्यक्रमाची सांगता झाली. या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी केंद्रावरील संतोष पाटील, गोपाळ विसपुते तसेच कर्मचारी, मजूर यांचे सहकार्य लाभले. या कार्यक्रमाला परिसरातील शेतकरी तसेच सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते.
