डॉ. सुयोग सोमण यांची इस्त्रोमध्ये निवड
-rat३p३.jpg-
२५N८९१३७
डॉ. सुयोग सोमण
-----
डॉ. सोमण यांची इस्रोमध्ये निवड
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ३ : शहराच्या शिवाजीनगर भागातील डॉ. सुयोग सोमण हे भारतीय अंतराळ संशोधन संरक्षण संस्था (इस्रो) येथे नुकतेच शास्त्रज्ञ म्हणून रूजू झाले. कोकणातील ते पहिले शास्त्रज्ञ आहेत. चिपळूणच्या शिवाजीनगर भागात राहणारे डॉ. माधव सोमण व डॉ. राजश्री सोमण यांचे ते द्वितीय पुत्र आहेत. त्यांनी त्रिवेंद्रम येथून ऑगस्टमध्ये एमटेकची पदवी घेतली. त्यांनतर १० ऑगस्टला बंगलोरस्थित दिगंतरा या कंपनीमध्ये उपग्रह सुरक्षा आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत झाले. भारत सरकारच्या अंतराळक्षेत्रात तसेच संरक्षणक्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करत असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संरक्षण संस्था (इस्रो) या संस्थेत निवड झालेले कोकणातील पहिलेच शास्त्रज्ञ आहेत.
डॉ. सुयोग यांचे मूळगाव धामणंद (ता. खेड) आहे; परंतु जन्मापासून चिपळूण येथेच वास्तव्य असल्याने त्यांचे सुरुवातीचे शिक्षण चिपळूण शहरातील युनायटेड इंग्लिश स्कूल शाळेत झाले. महाविद्यालयीन शिक्षण त्यांनी चिपळूणबाहेर घेतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.