''बांद्याच्या बाप्पा''समोर अथर्वशीर्ष पठण
swt420.jpg
89542
बांदा ः येथे श्री गणेश अथर्वशीर्ष पठण सोहळ्यास उपस्थित भाविक.
बांद्यात गणपतीसमोर अथर्वशीर्ष पठण
भक्तिमय वातावरण ः भाविकांची गर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ४ ः येथील श्री विठ्ठल मंदिर येथे विराजमान झालेल्या बांद्याचा बाप्पा या अकरा दिवसांच्या सार्वजनिक गणरायासमोर बुधवारी श्री गणपती अथर्वशीर्ष पठण कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात व भक्तीमय वातावरणात झाला. श्री दत्त पद्मनाभ पीठ,श्री क्षेत्र तपोभूमी संचालित संत समाज तोरसे मोप आणि सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्री विठ्ठल मंदिर, बांदा यांच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
श्री दत्त पद्मनाभ पीठ तपोभूमी पीठाधीश सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामींच्या द्वितप:पूर्ती वर्षाचे औचित्य साधून संत समाज तोरसे मोपच्या यजमानपदाखाली श्री विठ्ठल बांदा येथे हा कार्यक्रम झाला. आरंभी श्री गणपती तसेच सद्गुरू माऊली चरणी पुष्पमाला अर्पण करून धुपारती, सद्गुरू नामावली, ईश्वरी प्रार्थना करण्यात आली. प्रास्ताविक संत समाज अध्यक्ष लाडू ऊर्फ बाळू राऊळ यांनी केले. यावेळी प्रांजल लाडू राऊळ हिने श्री गणपती स्तोत्र पठण केले. त्यानंतर बटू कुमार हर्ष आरोस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामुदायिक श्री गणपती अथर्वशीर्ष पठण करुन ॐ गं गणपतये नमः मंत्राचे नामस्मरण करण्यात आले. वेदमूर्ती अनुप शेलार यांनी प्रबोधनपर मार्गदर्शन केले. शेवटी आरती, पसायदान, सद्गुरू नामघोषाने सांगता करण्यात आली. या कार्यक्रमाला वेदमूर्ती अनुप शेलार, बटू हर्ष, गुणाजी आरोस्कर, जेष्ठ धर्म प्रचारक शांताराम शेलार ,धर्म प्रचारक योगेश आईर ,संत समाज अध्यक्ष लाडू ( बाळू ) राऊळ, पुरोहित विषयकांत राऊत, प्रसाद राऊत , एकनाथ आईर , सुचिता शेलार,उपाध्यक्ष गुणाजी आरोस्कर तसेच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ बांदा अध्यक्ष अनय स्वार, सर्वेश गोवेकर, निलेश कदम, ओंकार नाडकर्णी, अक्षय मयेकर, साहिल कल्याणकर, आशुतोष भांगले, अन्य पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. आभार प्रदर्शन आशुतोष भांगले यांनी केले. या कार्यक्रमाला गुरुबंधू भगिनी, मंडळ सदस्य व भाविक मंडळीनी उपस्थित राहून आपली सेवा समर्पित केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.