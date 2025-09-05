महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी परशुराम फागे
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ५ ः तालुक्यातील टेरव येथे नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत परशुराम फागे यांची महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. या निवडीबद्दल टेरव ग्रामस्थांच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
टेरव ग्रामपंचायत निवडणूक नेहमीच चुरशीची ठरते. गेल्या काही वर्षापासून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये नेहमीच कलगीतुरा रंगला आहे. त्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी कोणाची वर्णी लागते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले होते. नुकत्याच झालेल्या ग्रामसभेत तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षपदी परशुराम फागे यांचे नावे पुढे आले. त्यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. सरपंच किशोर कदम यांच्यासह उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत झालेल्या ग्रामसभेत ही निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर अनंत कराडकर, एकनाथ माळी, रामचंद्र शिरकर, पोलिस पाटील सुहास मोहिते, ग्रामपंचायत सदस्य महेंद्र खांबे आदींनी फागे यांचा सत्कार केला.
