आज विसर्जनासोबत शुभारंभाची गणेशमूर्ती छापणार

संगमेश्वर -येथील पोलिस कुटुंबीयांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवातील भव्य मूर्ती.
विसर्जनादिवशी प्रारंभाची मूर्ती
संगमेश्वरातील प्रथा ; विसर्जन उत्साहात
संगमेश्वर, ता. ७ ः संगमेश्वर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील तीन, देवरूख पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणरायाचे थाटामाटात विसर्जन झाले. प्रारंभाची मूर्ती अनंत चतुर्दशीला छापण्याची प्रथा संगमेश्वरामध्ये काही कारखान्यात आहे. ती परंपरा यंदाही पाळण्यात आली आहे.
संगमेश्वर तालुक्याचा विचार करता संगमेश्वर आणि देवरूख असे तालुक्याचे दोन भाग पडतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात उर्वरित तालुक्यातून काही मोजकीच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. घरगुती गणेशोत्सवात जर नवस बोलला गेला तरच गणेशमूर्ती अनंत चतुर्दशीपर्यंत ठेवली जाते. ही प्रथा पुढे सलग तीन वर्षे पाळली जाते. काही घरातून मात्र पूर्वीपासून गणेशोत्सव अनंत चतुर्दशीपर्यंत करण्याची प्रथा आहे. जिल्ह्यात काही मोजक्याच घरांतून सलग २१ दिवस गणेशोत्सव साजरा केला जातो. संगमेश्वर तालुक्यात कडवई येथील जाधव कुटुंबीयांमध्ये असा २१ दिवसांचा गणेशोत्सव साजरा करण्याची प्रथा आहे. पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा गणेशोत्सव हा एकत्रित संपन्न झाला. पोलिस कर्मचाऱ्यांना मात्र बंदोबस्तामुळे या उत्सवात सहभागी होता आले नाही. परिणामी, पोलिस कॉलनीतील सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन अनंत चतुर्दशीनंतर केले जाते.
