देवगड ः तालुक्यात अनंत चतुर्दशीला गणेश विसर्जन करण्यात आले. (छायाचित्र ः वैभव केळकर)
देवगडमध्ये ला़डक्या गणरायांना निरोप
गणेशभक्तांचा जल्लोषः ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ७ः ‘गणपती बाप्पा मोरया’चा जयघोष करीत ढोलताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या आतषबाजीसह पारंपरिक आरत्या अशा मंगलमय वातावरणात अनंत चतुर्दशीला शनिवारी (ता. ६) तालुक्यात ठिकठिकाणी गणरायांना भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. ठिकठिकाणी पारंपरिक पध्दतीने गणेशभक्तांनी गणपतींचे विसर्जन केले. ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’ असे आवाहनही भक्तांनी गणरायाला यावेळी केले. दरम्यान, पाऊस नसल्याने गणेशभक्तांना सोयीचे झाले होते.
अनंत चतुर्दशीला गणपती विसर्जन असल्याने येथील बाजारात दुपारपासूनच काहीसा शुकशुकाट जाणवत होता. सायंकाळी आपल्या लाडक्या गणरायाला निरोप देण्यासाठी विसर्जनस्थळी गणेशमूर्तींबरोबर संबंधित कुटुंबातील गणेशभक्त उपस्थित होते. ढोल-ताशा आणि वाद्याच्या तालांवर तरुणांनी नाचून आनंद व्यक्त केला. मिरवणुकीने, वाहनातून तर काहीजण डोकीवरून गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी आणत होते. ग्रामीण भागात दुपारनंतर विसर्जनस्थळी डोकीवरून तसेच वाहनांतून गणेश मूर्ती आणल्या जात होत्या. यावेळी नियोजित ठिकाणी पारंपरिक पध्दतीने आरत्या करून गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले.
येथील खाडीत होडीतून गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी नेल्या जात होत्या. यावेळी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. सर्वत्र उत्साही वातावरण होते. ढोल-ताशांचा गजर आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीने परिसर दणाणला होता. गणेशभक्तांनी विसर्जनावेळी मोठी गर्दी केली होती. पाऊस नसल्याने गणेशभक्तांच्या उत्साहाला उधाण आले होते. नाचून आपला आनंद व्यक्त करण्यात येत होता. यामध्ये महिलांचाही सहभाग होता.
रात्री उशिरापर्यंत विसर्जन सुरू होते. यावेळी आकाशाला गवसणी घालणारे फटाके फोडण्यात आले. विसर्जनस्थळी पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, शहरात अजूनही २१ दिवसांचे काही गणपती आहेत.
