''विकासवाटा'' चित्रपटाच्या ट्रेलरने डोळे पाणावले

‘विकासवाटा’च्या ट्रेलरने डोळे पाणावले
रंगशाळेच्या वर्धापनदिन ; मतिमंदत्वाकडे पाहण्यावर भाष्य
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ ः येथील रंगशाळा सिनेनाट्य विद्यालयाचा तिसरा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. मतिमंदत्व असणाऱ्या व्यक्तींच्या जीवनाकडे बघण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनावर भाष्य करणाऱ्या ‘विकासवाटा’ या चित्रपटाचा ट्रेलर या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून सर्वत्र प्रदर्शित करण्यात आला. त्यावेळी उपस्थितांचे डोळे पाणावले.
रंगशाळेची दोन वर्षाची पहिलीच बॅच यावर्षी उत्तीर्ण झाली. त्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले तसेच ‘रंगशाळा’ गेली ३ वर्षे सातत्याने सिनेमा आणि नाट्यनिर्मितीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करून बघत आहे. खरंतर, गेली १६ वर्षे सलग नाटकाचं, सिनेमाच प्रशिक्षण देणारे प्रदीप शिवगण यांच्या संकल्पनेतून ‘रंगशाळा’ सुरू झाली. प्रदीप शिवगण यांना नेहमीच वेगळ्या धाटणीचे चित्रपट निर्माण व्हावेत, वेगळ्या कलाकृती निर्माण व्हाव्यात यासाठी काही समविचारी आणि माजी विद्यार्थ्यांना घेऊन त्यांनी ही संस्था सुरू केली. संस्था तीन वर्षांची झाली. या तीन वर्षातच ‘रीळगाडी’ प्रोडक्शनसारखी निर्मिती करण्यात आली. रंगशाळा विद्यालयात सिनेमा आणि नाटक अशा दोन्हींचंही १ वर्ष प्रमाणपत्र आणि २ वर्ष डिप्लोमा असं तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण दिलं जातं.
