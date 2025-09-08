मिरवणूक स्पर्धेत कर्ला-आंबेशेतची बाजी
मिरवणूक स्पर्धेत कर्ला-आंबेशेतचे यश
मंगलमूर्ती प्रतिष्ठान ; १४ रोजी पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ः येथील श्री मंगलमूर्ती प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित केलेल्या श्रींच्या आगमन आणि विसर्जन मिरवणूक स्पर्धेत यंदा कर्ला-आंबेशेत घरगुती गणेश आगमन मिरवणुकीने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या स्पर्धेत द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक विभागून देण्यात आले.
श्री मंगलमूर्ती प्रतिष्ठानने अनंत चतुर्दशी विसर्जन सोहळा आटोपताच परीक्षक मंडळाची बैठक झाली. त्यामध्ये एकमताने निकाल जाहीर करण्यात आला. या स्पर्धेत कर्ला-आंबेशेत घरगुती गणेश आगमन मिरवणुकीला प्रथम क्रमांक मिळाला आहे. तर खालची आळी येथील दत्त प्रासादिक गणेश मंडळ आणि पेजेवाडी गणेश मित्रमंडळ यांना द्वितीय क्रमांक विभागून देण्यात आला. तृतीय क्रमांक पिंपळवाडी बागकर मंडळ, भाटीमिऱ्या आणि जोगेश्वरी मित्रमंडळ, झाडगाव यांना विभागून देण्यात आला आहे. त्याशिवाय मिरवणुकीत सहभागी दहा मंडळांना उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात येणार आहे. त्यात संतोष राजन (बंधू) सावरकर व परिवार, शांतीनगरचा राजा क्रांतीनगर मित्रमंडळ, चिरायु हॉस्पिटल गणपती मिरवणूक-रत्नागिरी, सुवरे-फगर वरचा फगरवठार, वारसेवाडी गणेश मित्रमंडळ, मिलिंद घवाळी आणि परिवार डाफळेवाडी, बनवाडी गणेश मंडळ-कसोप, उत्साही तरुण मित्रमंडळ, खालचा फगरवठार, सार्वजनिक गणेशोत्सव क्रांतीनगरचा राजा, ओमसाई मित्रमंडळ नाचणे, साळवीस्टॉप लिंक रोड-रत्नागिरी आदींचा समावेश आहे. या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम १४ सप्टेंबरला रत्नागिरीत होणार आहे, असे श्री मंगलमूर्ती प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा ऊर्मिला घोसाळकर यांनी सांगितले.
