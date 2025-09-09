एकल महिलांचे सर्वेक्षण करा
- rat८p३.jpg-
२५N९०१४५
साखरपा : पोलिस निरीक्षक नितिन बागाटे यांना चक्रभेदीतर्फे निवेदन देताना वैदेही सावंत आणि पदाधिकारी.
---
विधवा, एकल महिलांचे सर्वेक्षण करा
चक्रभेदी फाउंडेशनची मागणी ; जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. ९ : चक्रभेदी सोशल फाउंडेशन या संस्थेतर्फे जिल्ह्यातील एकल महिला तसेच विधवा महिलांचे सर्वेक्षण व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन संबंधित अधिकारी व विविध पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
चक्रभेदी ही विधवा आणि एकल महिलांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेली देवरुख येथील संस्था आहे. विधवा महिलांचे हळदीकुंकू, शिव्यामुक्त गाव अभियान, शेअरिंग आणि केअरिंग या विषयांवर संस्थेने काम केले आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त महिला यांची संख्या अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे संस्थेच्या संस्थापिका वैदेही सावंत यांच्या लक्षात आले आहे. आशा महिलांची अवस्था दयनीय आहे. त्याचबरोबर, त्यांची नेमकी संख्याही शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. त्यामुळे या महिलांसाठी शासन स्तरावर विशेष धोरण आखण्याची मागणी वैदेही सावंत यांनी एका निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे.
समाजातील अशा महिलांच्या उद्धारासाठी, चक्रभेदी संस्थेतर्फे एक निवेदन तयार करण्यात आले आहे. या निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. विधवा आणि एकल महिलांचे सर्वेक्षण व्हावे, संजय गांधी निराधार पेन्शन योजनेतील मानधन आजच्या काळात तुटपुंजे असल्यामुळे ते वाढवून किमान पाच हजार रुपये करावे, बालसंगोपन निधीची रक्कम नियमित दर महिन्याला मिळावी, विधवा अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रबोधनाचे उपक्रम राबविण्यात यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. हे निवेदन जिल्हाधिकारी, पोलीस निरीक्षक आणि जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.