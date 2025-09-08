अकरा दिवसांच्या गणरायांना वेंगुर्ले तालुक्यात भावपूर्ण निरोप
वेंगुर्लेः गाडीअड्डा येथील सार्वजनिक गणपतीच्या विसर्जन मिरवणुकीत बहुसंख्य गणेशभक्त सहभागी झाले होते.
तुळस ः येथे गणपती विसर्जनासाठी नेताना भाविक.
अकरा दिवसांच्या गणरायांना
वेंगुर्ले तालुक्यात भावपूर्ण निरोप
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ८ः तालुक्यासह शहरात शनिवारी (ता.६) अकरा दिवसांच्या गणरायांना भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. रात्री उशिरापर्यंत ठिकठिकाणी विसर्जन सोहळे सुरू होते. यामध्ये काही घरगुती गणपतींसह वेंगुर्ला शहरातील गाडीअड्डा येथील तांबळेश्वर भगवती मित्रमंडळाचा गणपतीही सहभागी होता.
गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने घरोघरी गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली होती. यातील काही गणपतींचे दीड, पाच, सात किंवा नऊ दिवसांनी विसर्जन करण्यात आले. त्यानंतर शनिवारी अकरा दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन ढोलताशांच्या गजरात व फटाक्यांच्या आतषबाजीत संपन्न झाले. काही हौशी गणेशभक्त १७ किंवा २१ दिवसांपर्यंत पूजन करतात; मात्र यंदा पौर्णिमेला आलेल्या चंद्रग्रहणामुळे ग्रहणकाळातील पथ्य पाळणे कठीण असल्याने अनेकांनी अकरा दिवसांनंतरच गणपती विसर्जन केले, अशी चर्चाही होती.
दरम्यान, शनिवारी सायंकाळनंतर गाडीअड्डा येथील ‘वेंगुर्ल्याचा राजा’ या सार्वजनिक गणपतीची मिरवणूक निघाली. बाजारपेठमार्गे दाभोली नाका, जुना स्टॅण्ड असा मार्ग काढत मांडवी खाडी येथे विसर्जन करण्यात आले. तर साकव पूल, चाफाळगा, पत्र्याचे पूल या ठिकाणी घरगुती गणपतींचे विसर्जन पार पडले. या विसर्जनानंतर गेल्या दहा दिवसांपासून सर्वत्र सुरू असलेला भक्तीचा जागर थांबला आहे. विसर्जन मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून वेंगुर्ला पोलिस स्थानकाच्यावतीने कडक बंदोबस्त ठेवला होता.
