बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी सिंधुदुर्गातील खेळाडू निश्चित
swt82.jpg
90150
गोपुरीः सिंधुदुर्ग जिल्हा चेस सर्कलचे अध्यक्ष सुयोग धामापूरकर, उपाध्यक्ष सुशिल निबरे, सचिव श्रीकृष्ण आडेलकर, श्री. तवटे, डॉ. नानल आणि निवड झालेले स्पर्धक.
बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी सिंधुदुर्गातील खेळाडू निश्चित
कणकवलीत निवडः नांदेड येथे रंगणार स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस ता. ८ : नांदेड येथे १२ ते १४ सप्टेंबर २०२५ दरम्यान होणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ज्युनिअर (१९ वर्षाखालील) बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा संघाची निवड करण्यात आली आहे. यासाठीची निवड चाचणी काल (ता.७) कणकवली-वागदे येथील गोपुरी आश्रमातील गणपतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात उत्साहात पार पडली. ही स्पर्धा सिंधुदुर्ग जिल्हा सर्कल अंतर्गत, महाराष्ट्र बुद्धिबळ संघटना संलग्नित आयोजित केली होती.
जिल्ह्यातील अनेक उभरते खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले होते. दिवसभर चाललेल्या लढतींमध्ये खेळाडूंनी अचूक डावपेच, शांतचित्त विचारशक्ती व जिद्दीच्या जोरावर उत्तम खेळ सादर केला. प्रेक्षक व पालकांनी दिलेला उत्स्फूर्त प्रतिसादही उल्लेखनीय होता. या निवड चाचणीत मुलांच्या गटात अनुक्रमे
सुश्रुत नानल, वरद तवटे, विभव राऊळ, यश पवार तर मुलींच्या गटात मीनल सुलेभावी, मुग्धा साहिल, भाग्यता साळकर, गार्गी सावंत यांनी क्रमांक पटकाविले. या सर्व खेळाडूंची राज्यस्तरीय निवड स्पर्धेसाठी निवड केली आहे. स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी जिल्हा चेस सर्कलचे अध्यक्ष सुयोग धामापूरकर, उपाध्यक्ष सुशिल निबरे, सचिव श्रीकृष्ण आडेलकर, सदस्य नंदन वेंगुर्लेकर यांनी विशेष मेहनत घेतली. गोपूरी आश्रमचे पदाधिकारी नितिन तळेकर, विनायक सापळे, भालचंद्र कुलकर्णी, जयवंत म्हापसेकर, संतोष गांगनाईक, पंच मयुरेश मालवणकर, गुणलेखक समिर राऊळ, तसेच प्रशिक्षक व पालक यांचे सहकार्यही मोलाचे ठरले. निवड झालेल्या सर्व खेळाडूंना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत सर्वत्र त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.