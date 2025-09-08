रत्नागिरीत १२ सप्टेंबरपासून वक्तृत्व स्पर्धा रंगणार
‘मृणाल हेगशेट्ये’ वक्तृत्व स्पर्धा
शुक्रवारपासून रंगणार
रत्नागिरी, ता. ८ : (कै.) मृणाल हेगशेट्ये राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा येत्या १२ व १३ सप्टेंबर रोजी रंगणार आहे, अशी माहिती नवनिर्माण संस्थेच्या एस. पी. हेगशेट्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय गवाळी यांनी दिली.
ही राज्यस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा एस. पी. हेगशेट्ये महाविद्यालयात दरवर्षी आयोजित केली जाते. महाराष्ट्रातील मानाची आणि चार दशकांची दीर्घ परंपरा लाभलेली ही स्पर्धा आहे. ज्वलंत, निर्भीड विषय, पारदर्शक निकाल आदी वैशिष्टयानी स्पर्धा राज्यभरात नावलौकिकाला आली आहे. या वर्षी माध्यमिक गटाची स्पर्धा १२ सप्टेंबर रोजी तर कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयीन गटाची १३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. वक्तृत्व स्पर्धेत माध्यमिक गट (जिल्हास्तरीय) विज्ञान कथाकार जयंत नारळीकर, जी.एस.टी.एक जिझिया, आम्ही तिसऱ्या महायुद्धाच्या क्षितिजावर!, हिंदी सक्ती- गरज कोणाची?, ‘समाजभान रत्न’ रतन टाटा हे विषय आहेत. कनिष्ठ महाविद्यालय गटासाठी (जिल्हास्तरीय) अभिजात माय मराठी, भारतीय अर्थव्यवस्थेची जागतिक पत, इव्हीएम विश्वासार्हता आणि ४५ दिवस, खासगी शिकवणीचे आक्रमण, दानशूर भागोजी कीर आणि वरिष्ठ महाविद्यालय गटासाठी (राज्यस्तरीय) बहुआयामी साहित्यिक- जयवंत दळवी, ट्रम्पशाही आणि जागतिक अर्थकारण, आणीबाणी इतिहास आणि वर्तमान!, अरण्यऋषी-मारुती चितमपल्ली, जातीय जनगणनेची अपरिहार्यता आदी विषय आहेत.