पूर्णगड शाळेत साक्षरता दिन
पावस, ता. ९ ः रत्नागिरी तालुक्यातील पूर्णगड शाळेत जागतिक साक्षरता दिन व उल्हास नवभारत साक्षरता उपक्रम साजरा करण्यात आला. विद्यार्थी व स्वयंसेवक यांच्यामार्फत जनजागृती करण्यासाठी चित्रकला व पोस्टर तयार करणे हा उपक्रम करून त्याचे प्रदर्शन भरवण्यात आले होते.
शाळेने जनजागृतीसाठी राबवलेल्या या उपक्रमाविषयी शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक, केंद्रप्रमुख संजय राणे, शिक्षण विस्तार अधिकारी भाग्यश्री हिरवे यांनी समाधान व्यक्त केले. उपक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मुख्याध्यापिका भारती तायशेटे, शिक्षक पूर्वा वाकडे, भारती शिंगाडे, राजेंद्र रांगणकर यांनी मार्गदर्शन केले.
