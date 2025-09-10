महिन्याच्या एक तारखेला पेन्शन मिळावी
kan91.jpg
90303
कणकवलीः येथील पंचायत समिती सभागृहात गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पेन्शन अदालत कार्यक्रम झाला.
महिन्याच्या एक तारखेला पेन्शन मिळावी
पेन्शनधारकांची मागणीः पंचायत समितीमध्ये तालुकास्तरीय पेन्शन अदालत कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १०ः केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला पेन्शन मिळावी, अशी मागणी पेन्शनधारकांनी केली. तसेच पेन्शनधारकांनी जमा केलेली कागदपत्रे तातडीने अपडेट व्हावीत, अशीही मागणी करण्यात आली.
तालुक्यातील पेन्शनधारकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी येथील पंचायत समिती सभागृहात कणकवली तालुकास्तरीय पेन्शन अदालत कार्यक्रम झाला. यावेळी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी पेन्शन धारकांच्या समस्या एकूण घेतल्या. यावेळी मंगेश वालावलकर, डॉ. पूजा काळगे - इंगवले, विनायक घवडे, मनीषा देसाई, अनिल चव्हाण, आनंद तांबे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन सुरू होण्यासाठी अनेक महिन्यांचा कालावधी लागतो. कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शनबाबतची कागदपत्रे वरिष्ठ कार्यालयात वेळेवर पाठवली जात नाहीत, अशी तक्रार यावेळी सुरेश पेडणेकर यांनी केली. यावर गटविकास अधिकारी चव्हाण यांनी सेवानिवृत्तांच्या पेन्शनचे प्रस्ताव तातडीने वरिष्ठ कार्यालयात पाठवा, असे निर्देश खातेप्रमुखांना दिले.
दरम्यान, अनेक सेवानिवृत्त शिक्षकांनीही निवृत्तीनंतर वेळेवर पेन्शन सुरू होत नसल्याची समस्या मांडली. तर काही पेन्शन धारकांनी पेन्शनसाठीचा निधी शासनाकडून वेळेवर दिला जात नाही. त्यामुळे महिन्याच्या अखेरपर्यंत केव्हाही पेन्शन जमा होते. त्यामुळे पेन्शनधारकांना बँकांमध्ये पेन्शन जमा झाली की नाही हे बघण्यासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याच्याही तक्रार मांडण्यात आली.
दरम्यान सेवा निवृत्त कर्मचारी शासनाच्या नियमाप्रमाणे दरवर्षी हयात दाखला व इतर कागदपत्रे विविध खात्यांमध्ये जमा करतात. मात्र अनेकवेळा ही कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांकडून अपडेट केली जात नाहीत. त्यामुळेही पेन्शन मिळण्यास दिरंगाई होते. त्यामुळे सर्व पेन्शनधारकांची कागदपत्रे अपडेट ठेवण्याबाबत संबधित कर्मचाऱ्यांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी सुरेश पेडणेकर आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी केली.
शासनाकडून काही महिन्यांमध्ये वाढीव पेन्शनची रक्कम पेन्शनधारकांच्या खात्यावर जमा होता. या रक्कमेची माहिती पेन्शनधारकांना द्यावी, अशी मागणी विलास चव्हाण यांनी केली. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक, अन्य कागदपत्र जतन आणि अद्ययावत होण्यासाठी पेन्शनधारकांचे सहकार्य हवे असल्यास ते केले जाईल, अशी ग्वाही सुंगधा देवरुखकर यांनी दिली. पेन्शनधारकांच्या अन्य समस्यांबाबत एस. एल. सपकाळ, प्रमोद लिमये यांनी प्रश्न मांडले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.