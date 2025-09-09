कणकवली : बॅनर्स हटवले
kan93.jpg
90305
कणकवलीः शहरातील विविध पक्ष, संघटनांनी लावलेले बॅनर, फलक नगरपंचायतीने हटवले.
कणकवली शहरातील
बॅनर्स नगरपंचायतीने हटविले
कणकवली, ता. ९ : गणेशोत्सव काळात राजकीय पक्षांसह विविध संघटनांनी शहरात ठिकठिकाणी लावलेले बॅनर्स हटविण्याची कार्यवाही नगरपंचायतीने केली.
नगरपंचायतीच्या या कारवाईमुळे शहरातील पटवर्धन चौक, महामार्ग परिसर बॅनरमुक्त झाल्याचे चित्र होते. गणेशोत्सवात शुभेच्छा देण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींनी ठिकठिकाणी बॅनर लावले होते. हे सर्व बॅनर हटविण्याची कार्यवाही नगरपंचायतीने सुरू केली आहे. नगरपंचायतीकडून परवानगी घेऊन हे बॅनर लावण्यात आले असले तरी ते मुदतीनंतर हटविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे नगरपंचायत प्रशासनाने ते हटविण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमध्ये नगरपंचायत कर्मचारी मुकेश तांबे, अजय तांबे, राजेश तांबे, नंदकुमार जाधव, सुधीर तांबे यांनी सहभाग घेतला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.