जानवली ग्रामपंचायतीत रानभाजी पाककला स्पर्धा
kan94.jpg
90306
जानवली ः येथील ग्रामपंचायतीमध्ये राजाराम मराठे कृषी महाविद्यालयाच्यावतीने कृषी मेळावा झाला.
जानवली ग्रामपंचायतीत
रानभाजी पाककला स्पर्धा
कणकवली, ता. १०ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली संचलित राजाराम मराठे कृषी महाविद्यालय, फोंडाघाट यांच्यावतीने जानवली ग्रामपंचायत येथे कृषी मेळावा आणि रानभाजी पाककला स्पर्धा झाली. कृषी पदवीच्या अंतिम वर्षातील कृषी दूतांच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम झाला.
जानवली ग्रामपंचायत कार्यालयात झालेल्या कृषी मेळाव्याच्या निमित्ताने शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सेंद्रिय शेतीविषयी मार्गदर्शन तसेच शेतीस उपयुक्त वाहने व अवजारे यांचे प्रदर्शन ठेवण्यात आले होते. तर जानवली गावातील महिलांनी रानभाज्यांपासून बनवलेल्या पदार्थांची पाककला स्पर्धा झाली.
या कार्यक्रमाला कै. राजाराम मराठे महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका श्रीमती कदम, जानवली सरपंच अजित पवार, उपसरपंच किशोर राणे, ग्रामसेवक अर्चना लाड, हुंबरट सरपंच मनीषा गुरव, पी. पी. तांबे आदी उपस्थित होते.
या कार्यक्रमासाठी कृषिदूत राहुल डिगे, अथर्व भोवर, सी. ए. अतुल, पी. सी. अभिनव, सार्थक डोणे, प्रथमेश परब, देवराज निंबाळकर, सिद्धेश पताडे, ओम भांगरे, जितेंद्र पावरा, हर्षद गायकवाड, प्रतीक लोखंडे, सुमेधबोधी गोंगले, स्वराज लामखडे, तेजस तिकुटे, चेतन गाडे यांनी मेहनत घेतली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.