मराठी भाषा सप्ताहानिमित्त ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा

कुडाळ, ता. ९ ः केंद्राच्या ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेन्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने राज्याने शासन निर्णय निर्गमित करून ३ ऑक्टोबर हा दिवस अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिवस तर, ३ ते ९ ऑक्टोबर हा ‘अभिजात मराठी भाषा सप्ताह’ म्हणून साजरा करण्याचे जाहीर केले आहे.
अभिजात मराठी भाषा सप्ताहमध्ये मराठी भाषा विभागातर्फे ‘मराठी भाषादूत’ ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. ही स्पर्धा जगभरातील १८ ते २१ वयोगटातील मराठी बोलणाऱ्यांसाठी खुली असेल. ‘अभिजात मराठी-माझ्या अपेक्षा’ या विषयावर जास्तीत जास्त तीन मिनिटांचा वेळ प्रत्येक स्पर्धकाला देण्यात येईल. ही स्पर्धा २२ सप्टेंबर या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. महाराष्ट्रातील वेगवेगळे महसूल विभाग तसेच बृहन्महाराष्ट्र मिळून प्रथम नोंदणी करणाऱ्या १००० स्पर्धकांना प्रवेश मिळेल.
स्पर्धकांनी विषयाचे आकलन करून तो विषय आपल्या पद्धतीने मांडणे अपेक्षित आहे. यामधून जास्तीत जास्त १०० उत्तम स्पर्धकांची निवड ‘मराठी भाषादूत’ म्हणून करण्यात येईल. सर्व सहभागींना महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या वयोगटातील जास्तीत जास्त युवकांनी या ऑनलाईन स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन मराठी भाषा विभागातर्फे केले आहे. अधिक माहितीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करावी.
