कुडाळः बॅ. नाथ पै फिजिओथेरपी महाविद्यालयाच्या कार्यशाळेत बोलताना डॉ. ममता बियाणी. सोबत डॉ. हर्ष ओमर, उमेश गाळवणकर, पल्लवी कामत, ज्योतीरंजन पलटासिंग आदी.
रुग्णसेवेत मानवतेच्या स्नेहबंधांचे जतन
डॉ. ममता बियाणीः कुडाळात जागतिक फिजिओथेरपी दिनानिमित्त कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ९ः मशिनच्या पलीकडे जाऊन रुग्णांवरील उपचारांची सुरुवात सन्मान, सहानुभूती आणि माणुसकीच्या स्नेहबंधातून होते. अशावेळी जातपात, धर्म-प्रांत हे भेद गळून पडतात, असे प्रतिपादन सांगली येथील उषःकाल सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या प्रसिद्ध फिजिओथेरपिस्ट आणि न्यूरो-रिहॅबिलिटेशन तज्ज्ञ डॉ. ममता बियाणी यांनी केले.
डॉ. बियाणी येथील बॅ. नाथ पै फिजिओथेरपी महाविद्यालयात जागतिक फिजिओथेरपी दिनानिमित्त आयोजित सप्ताहातील कार्यशाळेमध्ये बोलत होत्या. त्यांच्यासोबत पुणे येथील सुप्रसिद्ध फिजिओथेरपिस्ट डॉ. हर्ष ओमर (पी.टी.), संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर, पल्लवी कामत, प्रभारी प्राचार्य डॉ. प्रत्युषरंजन बिस्वाल, डॉ. ज्योतिरंजन पलटासिंग आदी उपस्थित होते.
डॉ. बियाणी यांनी वेदनामुक्त जीवनासाठी फिजिओथेरपिस्टची काही तत्त्वे, मूल्ये, उपचार याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले व त्यातील बारकावे समजावून सांगितले. जेणेकरून या माहितीच्या आधारे भविष्यातील रुग्णांना ते चांगल्या प्रकारे उपचार देऊ शकतील. या कार्यशाळेमध्ये त्यांनी ‘मॅट पिलाटीस’ या विषयावर विद्यार्थ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले.
‘हेल्दी वृद्धत्व’ ही थीम असलेल्या जागतिक फिजिओथेरपी दिनानिमित्त ६ व ७ ऑगस्ट या दोन दिवसीय कार्यशाळेमध्ये ‘सरफेस अॅनाटोमी’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना पुणे येथील फिजिओथेरप्युटीक योगाचे मार्गदर्शक म्हणून काम केलेल्या डॉ. ओमर यांनी फिजिओथेरपी आणि अॅनाटोमी या विषयांचा सहसंबंध व उपचार पद्धती याबद्दल मार्गदर्शन केले. याचा विद्यार्थ्यांना भविष्यात फार मोठा उपयोग होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. डॉ. ओमर यांनी ''क्रॅनियोफेशियल थेरपी'' नावाचा मॅन्युअर प्रोटोकॉल डिझाईन केलेला आहे. त्या अनुषंगाने त्यांनी केलेले मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे.
