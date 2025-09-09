बांदा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष नेमळेकर यांना नियुक्ती पत्र
swt93.jpg
90346
सावंतवाडीः संदीप नेमळेकर यांना नियुक्तीपत्र देताना महेश सारंग, स्वागत नाटेकर व अन्य.
बांदा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष
नेमळेकर यांना नियुक्ती पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ः भाजप बांदा मंडल अध्यक्ष स्वागत नाटेकर यांनी संदीप नेमळेकर यांची बांदा मंडल ओबीसी मोर्चाच्या अध्यक्षपदी निवड केली. भाजप जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग यांनी नेमळेकर यांना निवडीचे पत्र देऊन त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, महेश धुरी, सचिन बिर्जे, मधुकर देसाई, उमेश पेडणेकर उपस्थित होते. या नियुक्तीमुळे बांदा परिसरातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात उत्साहाचे वातावरण आहे. भाजप ओबीसी मोर्चाला या निवडीमुळे अधिक बळकटी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यावेळी नाटेकर यांच्यासह भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.