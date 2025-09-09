संक्षिप्त
महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट संघात
खेडच्या आयुष खरातची निवड
खेड : तालुक्यातील आवाशी-भेंडेवाडी गावचा खेळाडू आयुष खरात याची ऑल इंडिया महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अकुलज येथे नुकत्याच झालेल्या सातव्या अजिंक्यपद टेनिस क्रिकेट स्पर्धेत आयुषने उल्लेखनीय कामगिरी केली. त्याच्या दमदार खेळाच्या जोरावर आयोजकांनी त्याची थेट राष्ट्रीय संघासाठी निवड केली. आयुष आता उत्तरप्रदेशातील मथुरा येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियनशिप २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. या निवडीमुळे आवाशी गावासह संपूर्ण खेड तालुक्याचा अभिमान वाढला आहे.
सैनिकी वसतिगृहात पदभरती
रत्नागिरी : सैनिकी मुलांचे चिपळूण येथे पहारेकरी हे एक पद भरण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छुक उमदेवारांनी रत्नागिरीतील जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात २३ पर्यंत अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे. हे पद कंत्राटी माजी सैनिक या संवर्गातून अशासकीय स्वरूपात भरण्यात येणार आहे. माजी सैनिक अथवा माजी सैनिक पाल्य उपलब्ध न झाल्यास नागरी संवर्गातून पद भरण्यात येईल.
आयटीआयमध्ये वेल्डरसाठी
तासिका तत्त्वावर पदभरती
लांजा ः शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत संधाता (वेल्डर) या व्यवसायासाठी एक शिल्प निदेशक हे पद तासिका तत्त्वावर अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात भरावयाचे आहे. या पदासाठी डीजीईटीच्या मानकानुसार पात्रता पूर्ण करणाऱ्या उमदेवारांनी प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, लांजा जि. रत्नागिरी यांना कागदपत्रे व अनुभवाच्या दाखल्यासह १५ सप्टेंबरपर्यंत कार्यालयीन वेळेत अर्ज सादर करावेत, असे प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लांजा एम. बी. गवई यांनी कळवले आहे.