सोनुर्ली-सावंतवाडी बस नियमित करा

सावंतवाडी : आगार व्यवस्थापक नीलेश गावित यांच्याशी चर्चा करताना भाजप जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग, शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडीवरेकर आदी.
भाजपची मागणीः शिष्टमंडळाकडून आगार प्रमुखांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ः येथील एसटी आगारातून अनियमित सोडण्यात येणारी सव्वानऊ वाजताची सोनुर्ली एसटी बस वेळेत सोडून शालेय विद्यार्थ्यांसह ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय दूर करा, अशी मागणी भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग यांच्यासह शिष्टमंडळाने आगार व्यवस्थापक नीलेश गावित यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
सोनुर्ली गावासाठी सावंतवाडी आगारातून दररोज सकाळी सव्वानऊ वाजता एसटी बस सोडण्यात येते. ही बस दहा वाजता सोनुर्ली गावामध्ये दाखल होते. सावंतवाडी शहरामध्ये शालेय तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही बस महत्त्वाची आहे; मात्र गेले वर्षभर हे एसटी बस गावात अनियमित पोहोचत असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांसह बाजारहाटासाठी सावंतवाडी शहरात जाणाऱ्या ग्रामस्थांना आर्थिक भुर्दंड सहन करून खासगी वाहनाने शहरात जावे लागते तर, शालेय विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने शाळा, कालेज चुकवावे लागते. एकूणच एसटी आगाराच्या या कारभाराबाबत वेळोवेळी उपसरपंच भरत गावकर यांनी भाजपच्या माध्यमातून आगार व्यवस्थापक गावित यांचे लक्ष वेधले होते; मात्र वेळोवेळी केवळ आश्वासन देण्याचे काम एसटी प्रशासनाने केले. लक्ष वेधल्यानंतर बस एक दिवस वेळेवर तर पुढचे काही दिवस अनियमित अशी परिस्थिती या घडत आली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या समस्यांसंदर्भात आज भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस महेश सारंग यांच्यासह सावंतवाडी शहर मंडल अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, महेश धुरी, सचिन बिर्जे यांनी आगार व्यवस्थापक गावित यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. ही बस गावातील विद्यार्थी तसेच ग्रामस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्रामस्थांना एसटी बससाठी तब्बल पाच किलोमीटर न्हावेली येथे जावे लागते. यामुळे आर्थिक नुकसान होते. ही बस यापुढे वेळेवर सोडण्यात यावी व ग्रामस्थांची होणारी गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली. दरम्यान, श्री. गावित यांनी बस वेळेत सोडण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
