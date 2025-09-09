रोलबॉल स्पर्धेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सिंधुदुर्गनगरीः जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाद्वारा येथील राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल, सावंतवाडी येथे आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय शालेय रोलबॉल क्रीडा स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या स्पर्धेचा गटनिहाय निकाल गुणानुक्रमे असा ः १४ वर्षांखालील मुले-राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (सावंतवाडी), मिलाग्रीस हायस्कूल (सावंतवाडी). १४ वर्षांखालील मुली-मिलाग्रीस हायस्कूल, राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज. १७ वर्षांखालील मुले-राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, मिलाग्रीस हायस्कूल. १७ वर्षांखालील मुली-राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, मिलाग्रीस हायस्कूल, दिव्य ज्योती स्कूल (डेगवे बांदा). १९ वर्षांखालील मुले-मिलाग्रीस हायस्कूल, राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज. १९ वर्षांखालील मुली-राणी पार्वतीदेवी हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज, मिलाग्रीस हायस्कूल.
सिंधुदुर्गनगरीः महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त आणि विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळाच्या थकीत कर्ज प्रकरणात संपूर्ण थकीत कर्ज रकमेचा एकरकमी भरणा करणाऱ्या लाभार्थ्यास थकीत व्याज रक्कमेत ५० टक्के सवलत देण्याबाबतची एकरक्कमी परतावा (ओटीएस) योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार महामंडळाच्या थकबाकीदार असलेल्या लाभार्थींनी या योजनेचा फायदा घेऊन कर्जमुक्त व्हावे, असे आवाहन शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती पटेल यांनी केले आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांची व उपकंपनी शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ लि. जिल्हा कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत मुदती कर्ज, बीज भांडवल कर्ज, स्वर्णिमा कर्ज योजना, मार्जिन मनी कर्ज योजना आदी योजनेतंर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतर मागास (ओबीसी) प्रवर्गातील लाभार्थींना स्वयंरोजगाराकरिता अल्प व्याज दराने कर्ज वितरित करण्यात आलेले आहे.
सिंधुदुर्गनगरीः जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडेल करिअर सेंटर, सिंधुदुर्गच्या वतीने सुपर ग्राहक बाजार, कणकवली येथे गुरुवारी (ता. ११) प्लेसमेंट ड्राईव्ह ३७ पदांकरिता आयोजित करण्यात आले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी पदांसाठी आवश्यक पात्रता तपासून सहभाग नोंदवा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकताचे सहाय्यक आयुक्त भैयाजी येरमे यांनी केले आहे. संगणक ऑपरेटर-१० (पात्रता बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदवी). महिला मदतनीस-२० (पात्रता दहावी, बारावी, पदवी), पुरुष मदतनीस-५ (पात्रता दहावी, बारावी, पदवी). सुरक्षा रक्षक (पुरुष)-२ (दहावी, बारावी, पदवी). इच्छुक उमेदवारांनी आवश्यक शैक्षणिक कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीस सुपर ग्राहक बाजार कार्यालय, तेलीआळी, पंचायत समिती समोर, कणकवली येथे सकाळी १० वाजता उपस्थित राहावे. स्थानिक युवक-युवतींनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन येरमे यांनी केले आहे.
