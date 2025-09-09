शनिवारी संगीत सभा
रत्नागिरी ः खल्वायन संस्थेची ३१७वी मासिक संगीत सभा येथील प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मुग्धा भट-सामंत यांच्या शास्त्रीय व उपशास्त्रीय व भक्तिगीतांच्या मैफलीने रंगणार आहे. शनिवारी (ता.१३) सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत शहरातील बसस्थानकासमोरील सौ. गोदुताई जांभेकर विद्यालयात मैफल होणार आहे. मैफलीला येथील प्रसिद्ध वादक श्रीरंग जोगळेकर-हार्मोनियम, हेरंब जोगळेकर-तबला, मंगेश चव्हाण- पखवाज तर तालवाद्य-अद्वैत मोरे यांची साथसंगत लाभणार आहे. या मैफलीचा आस्वाद संगीतप्रेमी रत्नागिरीकर रसिकांनी घ्यावा, असे आवाहन खल्वायन संस्थेचे अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी केले.
निवळीतील शाळांमध्ये
विद्यार्थ्यांना वह्या वाटप
रत्नागिरी ः तालुक्यातील निवळी गावातील तीन जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तसेच (कै.) यशवंतराव माने माध्यमिक विद्यालयात जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेतर्फे मोफत वह्या वाटप करण्यात आले. या वेळी माजी पंचायत समिती सदस्या साक्षी रावणंग, निवळी सरपंच तन्वी कोकजे, उद्योजक राजू डांगे, महेंद्र डांगे, माजी सरपंच शांताराम मालप, रामचंद्र रावणंग, दत्ताराम आंबेकर आदी उपस्थित होते.
अवजड वाहनांची
वाहतूक पूर्ववत
रत्नागिरी ः गणेशोत्सव कालावधीत महामार्गावर बंद करण्यात आलेली अवजड वाहनांची वाहतूक पुन्हा पूर्ववत करण्यात आली आहे. गणेशोत्सवाच्या आधीपासून महामार्गावर मुंबईकरांच्या वाहतुकीची मोठी वर्दळ सुरू होती. त्यात अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी २३ ऑगस्टपासून अवजड वाहतुकीला ब्रेक लावण्यात आला होता. रखडलेल्या चौपदरीकरणासह महामार्गावरून धावणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे गणेशोत्सवादरम्यान वाहतूक प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ही वाहतूक बंद करण्यात आली होती. सोमवारी (ता. ८) सप्टेंबर रात्री आठ वाजल्यापासून अवजड वाहनांची वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली आहे.
पूजा जाधव हिची
क्रिकेट संघात निवड
रत्नागिरी ः तालुक्यातील वाटद-खंडाळा येथील माध्यमिक विद्यालय-वरवडेतील श्रीमती पार्वती शंकर बापट माध्यमिक विद्यालयाची विद्यार्थिनी पूजा जाधव हिची १५ वर्षाखालील मुलींच्या सीझनबॉल क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. ती ११ ते २० सप्टेंबर या कालावधीत पुणे येथे होणाऱ्या क्रिकेट स्पर्धेसाठी रवाना होणार आहे. ती वाटद-खंडाळा माध्यामिक विद्यालयात नववीमध्ये शिक्षण घेत आहे. अभ्यासाबरोबरच तिला क्रीडाक्षेत्रात आवड आहे. तिने क्रिकेट क्षेत्रात उल्लेखनीय अशी कामगिरी केली आहे. तिला प्रशालेतील क्रीडाशिक्षक डॉ. राजेश जाधव यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. पूजाला तिच्या आई-वडिलांचे प्रोत्साहन लाभत आहे.
