जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे 23 रोजी आंदोलन
रत्नागिरी ः आंदोलनाविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निवेदन देताना जिल्हा परिषद कर्मचारी.
जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे २३ला आंदोलन
कर्मचारी महासंघातर्फे निवेदन ; शासनाचे मागण्यांकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ ः जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या रत्नागिरी जिल्हा शाखेतर्फे २३ सप्टेंबरला जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाबाबतचे निवेदन संघटनेतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांना देण्यात आले.
निवेदन देताना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष दिनेश सिनकर, लेखा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष कांवळे, अभियंता संघटनेचे रत्नप्रकाश यादव, लिपिकवर्गीय संघटनेचे संजय गार्डी, परिचर संघटनेचे रवींद्र होतेकर आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. आठव्या वेतन आयोगाची समिती गठित करणे, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, कॅशलेस आरोग्यविमा योजना लागू करणे, चतुर्थश्रेणी भरतीवरील निर्बंध उठवणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यापूर्वी ९ जुलै २०२५ रोजी झालेल्या धरणे आंदोलनानंतरही शासनाने मागण्यांकडे गंभीरपणे लक्ष न दिल्यामुळे पुन्हा आंदोलन करावे लागत असल्याचे महासंघाकडून सांगण्यात आले. तसेच अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या दिल्ली येथील बैठकीनंतर देशव्यापी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. २३ रोजी होणाऱ्या धरणे आंदोलनात जिल्हा परिषदेतील सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष सिनकर, सचिव प्रवीण पिलणकर व कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे यांनी केले आहे.
