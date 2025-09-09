-सिंधुदुर्गात २ लाख वृक्ष लागवड
सिंधुदुर्गात २ लाख वृक्ष लागवड
जिल्हाधिकारी धोडमिसे ः ''हरित महाराष्ट्र'' अभियानांतर्गत नागरिकांनी सहभाग घ्यावा
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ९ ः ''हरित महाराष्ट्र-समृद्ध महाराष्ट्र'' या अभियानांतर्गत राज्यात १० कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात २ लाखांपेक्षा अधिक वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. या अभियानात काही विभागांनी लक्षणीय कामगिरी केली असून उर्वरित विभाग देखील उद्दिष्टपूर्तीकडे टप्प्याटप्प्याने वाटचाल करत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी ''एक पेड माँ के नाम २.०'' मोहिमेअंतर्गत जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करावी. लावण्यात आलेल्या रोपांची माहिती प्ले स्टोअरवर उपलब्ध असणाऱ्या ''अमृत वृक्ष ॲप''मध्ये अपलोड करावी. राज्याचे हे महत्त्वाकांक्षी अभियान असून जिल्हा प्रशासन आणि नागरिकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे ही मोहीम यशस्वी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिली.
''हरित महाराष्ट्र-समृद्ध महाराष्ट्र'' अभियानाचा जिल्हास्तरीय आढावा जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. विभागनिहाय उद्दिष्टे, प्रत्यक्ष लागवड आणि अमृत वृक्ष ॲपवरील नोंदींचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला. यावेळी उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, अधीक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, पत्तन अभियंता वीणा पुजारी, जिल्हा सह आयुक्त विनायक औंधकर, जिल्हा कृषी अधीक्षक भाग्यश्री नाईकनवरे, शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी, प्रजापती शामराव थोरात, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी, जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून आतापर्यंत दोन लाखांपेक्षा जास्त रोपे लावण्यात आली आहेत. उर्वरित विभागांनी देखील प्राधान्याने उद्दिष्टपूर्ती करावी. सर्व विभागांनी ३० सप्टेंबर अखेरपर्यंत उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे व लागवड झालेल्या प्रत्येक रोपाची नोंद अमृत वृक्ष ॲपमध्ये करावी, असे निर्देश यावेळी दिले.
