... तर कवठीतून एकही बस सोडणार नाही

कुडाळ ः आगारप्रमुख रोहित नाईक यांना निवेदन देताना कवठी सरपंच ऋतुजा खडपकर, अमरसेन सावंत, राजन नाईक आदी. (छायाचित्र ः अतुल बंगे)
ठाकरे शिवसेनेचा इशाराः कुडाळ आगाराला नियमित सेवेबाबत निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १० ः कुडाळ ते कोरजाई ही बस सेवा कित्येक वर्षे सुरू आहे. पुरेसे प्रवाशी असलेल्या या बसची वेळ सायंकाळी ६.४० वाजताची आहे; मात्र ही बस कुडाळ येथून उशिराने सुटत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. येत्या दोन दिवसांत वेळेवर बस न सुटल्यास कवठी येथून एकही बस कुडाळला येऊ देणार नाही, असा इशारा कवठी उपसरपंच रुतुजा खडपकर यांच्यासह ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने येथील आगार व्यवस्थापक रोहित नाईक यांना देण्यात आला.
कुडाळ ते कवठी कोरजाई ही बससेवा सायंकाळी ६.४० वाजता कुडाळ बसस्थानकावरून सुटण्याची वेळ आहे; मात्र ही बस कधीही वेळेवर सुटत नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. यासाठी ठाकरे शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख अमरसेन सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली तालुका प्रमुख राजन नाईक, कुडाळ तालुका संघटक बबन बोभाटे, नेरुर जिल्हा परिषद विभाग उपविभाग प्रमुख मंगेश बांदेकर, उपसरपंच सौ. खडपकर, माजी सरपंच रुपेश खडपकर, शाखाप्रमुख राजन खोबरेकर, युवासेनेचे रुपेश खडपकर यांनी आज कुडाळ आगार व्यवस्थापक नाईक यांना निवेदन दिले. ही बस वेळेवर सोडण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी उपजिल्हाप्रमुख सावंत यांनी, कुडाळ आगाराचे वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडले आहे. दोन वर्षांपूर्वी येथे सुरक्षित बस सेवा मिळत होती; परंतु सध्या गावागावात जाणाऱ्या काही गाड्या बंद केल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. या बंद केलेल्या सर्व गाड्या तातडीने पूर्ववत कराव्यात, अशी मागणी सावंत यांनी केली. याबाबत त्वरित कार्यवाही न झाल्यास कवठी येथून एकही बस कुडाळला येऊ देणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
