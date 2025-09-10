सिंधुदुर्गात ५,७८२ जणांची चिकित्सा
सिंधुदुर्गात गणेशोत्सवात
५,७८२ जणांची चिकित्सा
‘श्री गणेशा आरोग्या’चा उपक्रमास प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १०ः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष सिंधुदुर्ग यांच्या पुढाकाराने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी ‘श्री गणेशा आरोग्याचा’ या सामुदायिक आरोग्य शिबिराला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या शिबिरात ५ हजार ७८२ रुग्णांची तपासणी केली असल्याची माहिती सीएमआरएफचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी दिली.
जिल्ह्यात एकूण १४४ सामुदायिक आरोग्य शिबिरे आयोजित केली. त्यात ५ हजार ७८२ रुग्णांनी आरोग्य तपासणी करून घेतली. या शिबिरात २ हजार ११७ रुग्णांच्या रक्त तपासण्या केल्या. तसेच ६११ रुग्णांची ईसीजी करून पुढील उपचार करण्यात आले. गंभीर आजार असलेल्या १५४ रुग्णांना पुढील उपचारासाठी इतर रुग्णालयामध्ये संदर्भित केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष सिंधुदुर्ग यांच्या पुढाकाराने आणि गणेश मंडळाच्या सहकार्याने हा उपक्रम यशस्वीरीत्या पार पडला. यात प्रामुख्याने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीशी सलग्न रुग्णालये, धर्मादाय रुग्णालये, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना सलग्न रुग्णालये, जिल्हा शल्य चिकित्सक अंतर्गत उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्ह्यातील सेवाभावी संस्थांनी सक्रिय सहभाग घेतला.
या उपक्रमास निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे, एमजेपीजेवाय जिल्हा समन्वयक यांचे मार्गदर्शन लाभले.
