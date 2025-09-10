सिंधुदुर्गनगरीत शनिवारी राष्ट्रीय लोक न्यायालय
सिंधुदुर्गनगरीत शनिवारी
राष्ट्रीय लोक न्यायालय
ओरोसः जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिंधुदुर्गनगरी येथे शनिवारी (ता. १३) राष्ट्रीय लोक न्यायालयाचे आयोजन केले आहे. जास्तीत जास्त पक्षकारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव संपूर्णा गुंडेवाडी यांनी केले आहे. राष्ट्रीय लोक न्यायालयात दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात, भूसंपादन, बँका, वित्तीय संस्था यांचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक संबंधातील वाद, चेक बाऊन्स प्रकरणे, ग्रामपंचायतीची पाणीपट्टी, घरपट्टी, वसुली प्रकरणे, विद्युत वितरण कंपनीचे खटले, ई-चलन आदी खटले चालविले जातात. अनुसुचित जाती किंवा जमातीतील व्यक्ती, अवैध मानवी व्यापारातील बळी किंवा भिकारी, स्त्रिया अथवा बालके, अंधत्व, कुष्ठरोग, अपंग, बहिरेपणा, दिव्यांग, जातीय हिंसाचार, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या व्यक्ती, मानसिक रुग्ण यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्रीमती गुंडेवाडी यांनी केले आहे.
..................
‘जिल्हा विधी सेवा’तर्फे
साक्षरता दिन उत्साहात
ओरोसः महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशान्वये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सिंधुदुर्गच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिन सुकळवाड ग्रामपंचायत येथे साजरा करण्यात आला. सहाय्यक लोक अभिरक्षक ॲड. श्वेता तेंडुलकर, लिपिक श्वेता सावंत, सुकळवाड सरपंच युवराज गरुड उपस्थित होते. ॲड. तेंडुलकर यांनी साक्षरता दिनाचे महत्त्व विशद केले. श्वेता सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले. सरपंच गरुड यांनी आभार मानले.
......................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.