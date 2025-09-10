द. रा. कळसुळकर यांचे निधन
swt1020.jpg
90653
द. रा. कळसुळकर
द. रा. कळसुळकर यांचे निधन
सावंतवाडी, ता. १०ः श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य प्रा. डॉ. द. रा. कळसुळकर यांचे बुधवारी (ता.१०) निधन झाले. कळसुलकर इंग्लिश स्कूल प्रशालेचे ते माजी विद्यार्थी होते. त्यांच्या पश्चात मुलगा, सूना, नातवंडे असा परिवार आहे.
--------------
swt1021.jpg
90654
शंकर घोगळे
शंकर घोगळे यांचे निधन
सावंतवाडी, ता. १० ः येथील पंचायत समिती निवृत्त कक्ष अधिकारी शंकर सीताराम घोगळे (वय ८०, रा. नेमळे-सावंतवाडी) यांचे निधन झाले. ज्युदो कराटे आणि वेट लिफ्टिंग कोच मंगेश घोगळे यांचे वडील होत. त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.