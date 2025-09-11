''समृध्द पंचायत'' अंतर्गत उद्या कुडाळात कार्यशाळा
कुडाळ ः पत्रकार परिषदेत बोलताना प्रफुल्ल वालावलकर. बाजूला संजय ओरोसकर, मृणाल कार्लेकर, सुनील प्रभू आदी. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
‘समृध्द पंचायत’ अंतर्गत
आज कुडाळात कार्यशाळा
प्रफुल्ल वालावलकर ः आमदार राणेंची उपस्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियान अंतर्गत कुडाळ तालुकास्तरीय कार्यशाळा शुक्रवारी (ता. १२) येथील महालक्ष्मी हॉल येथे आमदार नीलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली आहे, अशी माहिती पंचायत समिती गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी कक्ष अधीक्षक मृणाल कार्लेकर, विस्तार अधिकारी संजय ओरोसकर व सुनील प्रभू उपस्थित होते. या कार्यशाळेला जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यशाळेत तालुक्यातील सर्व उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामरोजगार सेवक, तालुकास्तरीय खातेप्रमुख, अधिकारी यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. या अभियानात यशस्वी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावर बक्षिसे देऊन गौरविण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १५ लाख, १२ लाख व ८ लाख, जिल्हास्तरावर ५० लाख, ३० लाख व २० लाख, विभाग स्तरावर १ कोटी, ८० लाख व ६० लाख, राज्यस्तरावर ५ कोटी, ३ कोटी व २ कोटी रुपये अशी बक्षिसे यशस्वी ग्रामपंचायतींना देऊन गौरविण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य अशा चार टप्प्यांत गुणांकन करून ही बक्षिसे दिली जाणार आहेत. या अभियानात तालुक्यातील जनता, स्वयंसेवी संस्था, युवक मंडळे, सामाजिक संस्थांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन वालावलकर यांनी केले.
