तिहेरी हत्याकांडातील आरोपीला कठोर शिक्षा द्या
रत्नागिरी ः तिहेरी हत्याकांडातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, या मागणीचे निवेदन भाजपने अप्पर पोलिस अधीक्षकांना दिले.
रत्नागिरी, ता. १० : रत्नागिरीतील वाटद खंडाळा परिसरात घडलेल्या तिहेरी हत्याकांडातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी भाजपचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत यांनी केली. त्यांनी या मागणीसाठी रत्नागिरीच्या जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन दिले, ज्यात या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
या हत्याकांडाच्या तपासासाठी स्वतंत्र चौकशी अधिकारी नेमण्यात यावा कारण, सध्याचे अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे समजते. ज्या ‘सायली देशी बार’ मध्ये हे हत्याकांड घडले तो बार कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित खात्यांना तातडीने अहवाल सादर करावा. या परिसरातील अवैध दारूधंदे, मटका जुगार आणि अमली पदार्थांचे अड्डे कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. पीडित कुटुंबांना संरक्षण आणि आवश्यक मदत पुरवण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. या वेळी रत्नागिरी उत्तरचे तालुकाध्यक्ष विवेक सुर्वे उपस्थित होते.