''गीत वीर विनायक'' कार्यक्रमास प्रतिसाद
swt1025.jpg
90684
मुंबईः ‘गीत वीर विनायक’ कार्यक्रम सादर करताना सतीश भिडे व अन्य सहकारी.
‘गीत वीर विनायक’
कार्यक्रमास प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ११ : वीर सावरकर चरित्र गायक आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्याचे सुपुत्र सतीश भिडे यांनी आपल्या सहकारी मंडळींचे साथीने अखंड भारत निर्मितीसाठी ‘गीत वीर विनायक’ कार्यक्रम श्री स्वामी समर्थ धुलेवा हाईट्स येथे सादर केला. या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ज्येष्ठ समन्वयक रत्नेश भावसार, सुशांत चाचड, निनाद भावे, मेहुल घोसाळकर, प्रसाद दाते, देवदत्त शिरोळकर, केदार वैद्य, सिद्धेश वेदपाठक, हर्षद वैद्य, ज्येष्ठ गायिका मंजुश्री देवधर, स्मिता दारशेतकर, समीक्षा दारशेतकर, सुरक्षा शिरोळकर, परेश मोघे, दीपा घोसाळकर, विकिता चाचड, डॉ. जितेंद्र कानिटकर, सुरेश शहा, राजेश गंगाखेडकर, मनीष परमार, कमल पोळे, केदार जोशी, अमित मोने यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. यावेळी भिडे यांनी सादर केलेल्या वीर विनायक कार्यक्रमाची सर्वांनी वाहवा केली.
