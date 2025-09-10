जमिनीच्या वादातून मुलाने आईला दगड मारून केले जखमी
जमिनीच्या वादातून मुलाने
आईला दगड मारून केले जखमी
हरकुळ बुद्रुक कावलेवाडी येथील घटना
कणकवली, ता. १०ः जमिनीच्या वादातून छोट्या मुलाने आईला दगड मारून जखमी केले. तसेच वडील आणि मोठ्या मुलालाही संपवून टाकण्याची धमकी दिली. या प्रकरणी आरोपी मंगेश सुरेश तायशेटे (वय ४३, रा. फोंडाघाट) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
ही घटना काल (ता. ९) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेबाबत सुरेश केशव तायशेटे (वय ७८, रा. हरकुळ बुद्रुक कावलेवाडी) यांनी मंगेश तायशेटे याच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला आहे. मंगेश याला घर बांधण्यासाठी जमीन हवी असल्याने तो आपले वडील आणि मोठ्या भावाशी दोन महिने वाद घालत होता. त्याअनुषंगाने त्याने हरकुळ बुद्रुक ग्रामपंचायतीसमोर उपोषणाला बसण्याचाही इशारा दिला होता. त्यानंतर हरकुळ सरपंचांनी मंगेश याला घर बांधणीसाठी साडेतीन गुंठे जागा द्या, अशी सूचना सुरेश तायशेटे यांना केली होती. त्यानुसार मंगेश याच्या नावे जागा करण्यासाठी काल (ता. ९) सुरेश तायशेटे, त्यांचा मोठा मुलगा श्रेयस आणि छोटा मुलगा मंगेश तहसील कार्यालयात आले होते.
तहसील कार्यालयात जमीन खरेदीबाबतचा कच्चा मसुदा लिहिल्यानंतर तो वाचण्यासाठी सुरेश तायशेटे यांनी आपला मुलगा मंगेश याला दिला. हा मसुदा वाचताच मंगेश याला राग आला. त्याने तहसील कार्यालयातच वडील सुरेश आणि मोठा भाऊ श्रेयस याला धक्काबुक्की केली आणि वाद घातला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.