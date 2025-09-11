जनसुरक्षा कायदा त्वरित रद्द करा
वेंगुर्ले : जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याबाबत ठाकरे शिवसेनेतर्फे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले.
ठाकरे शिवसेना आक्रमक : वेंगुर्लेत आंदोलन; तहसीलदारांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ११ : केंद्र व राज्याने जनसुरक्षा कायदा लागू करून जनतेला आपल्या हक्कापासून डावलण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप करत याविरोधात आज येथील ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनादरम्यान ‘रद्द करा, रद्द करा, जनसुरक्षा कायदा रद्द करा’ अशा घोषणा दिल्या. याबाबतचे निवेदन वेंगुर्ले तहसीलदारांना दिले.
यावेळी तालुकाप्रमुख यशवंत परब म्हणाले, ‘‘आज सरकारची भूमिका जनतेच्या विरोधात आहे. शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना तसेच कष्टकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याची भूमिका सरकारची आहे. जनतेला न्याय देण्यासाठी आणि हक्कासाठी शिवसेना नेहमी रस्त्यावर उतरत असते. यापुढेही ज्या ज्या वेळी जनतेवर अन्याय होईल, त्या त्या वेळी शिवसेना जनतेच्या हक्कासाठी निश्चितच लढा देईल.’’
यावेळी उपतालुकाप्रमुख संजय गावडे, उमेश नाईक, वसंत साटम, सुहास निकम, तुळस विभागप्रमुख संदीप पेडणेकर, उभादांडा सरपंच नीलेश चमणकर, माजी नगरसेवक तुषार सापळे, उपशहरप्रमुख शैलेश परुळेकर, युवासेना शहरप्रमुख सुयोग चेंदवणकर, उभादांडा महिला उपसंघटक लक्ष्मी पेडणेकर, उभादांडा ग्रामपंचायत सदस्य नम्रता कुर्ले, राजश्री मर्ये, शाखाप्रमुख अभिमन्यू भुते, अनंत मांजरेकर, राजाराम साटम, मकरंद गोंधळेकर, गजानन गोलतकर, आसोलीचे उपसरपंच विकी केरकर, श्रीधर पंडित, आनंद पेडणेकर आदी उपस्थित होते.
जनसुरक्षा कायदा लागू केल्यास ठाकरे शिवसेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे. हे निवेदन निवासी नायब तहसीलदार राजन गवस यांनी स्वीकारले.
