-विविध योजनांच्या माध्यमातून रोजगार संधी
रत्नागिरी ः साडवली येथील निवाराकेंद्राच्या उद्घाटनावेळी मार्गदर्शन करताना प्रशांत सातपुते.
योजनांच्या माध्यमातून रोजगार संधी
प्रशांत सातपुते ः साडवली येथे निवाराकेंद्राचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ ः पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत हे जिल्ह्यात विविध योजनांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देत आहेत. शासनाच्या या योजनांचा फायदा घेऊन चक्रभेदी सोशल फाउंडेशनने महिलांसाठी रोजगार निर्माण करावेत. त्यांना स्वयंपूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते यांनी केले.
साडवली येथे चक्रभेदी सोशल फाउंडेशनने विधवा महिलांसाठी सुरू केलेल्या ''मायेचे हक्काचे घर'' निवाराकेंद्राचे उद्घाटन आज करण्यात आले. या प्रसंगी गटविकास अधिकारी विनोदकुमार शिंदे, तालुकाप्रमुख प्रमोद पवार, नेहा माने, माजी नगराध्यक्ष मृणाल शेट्ये, फाउंडेशनच्या अध्यक्ष वैदेही सावंत, नीलेश चव्हाण आदी उपस्थित होते. अज्ञान, अनिष्ट रूढी, प्रथा, अंधश्रद्धांसारख्या चक्रांना भेदत चक्रभेदीने महिलांसाठी व पर्यावरणावर काम सुरू केले आहे. निराधार महिलांसाठी मायेचं हक्काचं घर निवाराकेंद्र करून काम सर्वोत्तम मानवीमूल्य जपण्याचे संवेदनशील काम केले आहे. हे प्रेरणादायी आणि आदर्श असे आहे. कोकणात रोजगाराच्या खूप संधी आहेत. शासन नवीन नवीन योजना राबवत आहे. त्या योजनांची माहिती घेऊन रोजगार सुरू केले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले.
