गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेत सत्यवान दरेकर प्रथम
गणेशोत्सव सजावटीत दरेकर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
गुहागर, ता. ११ : गुहागर तालुका मर्यादित पर्यावरणपुरक घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेत सत्यवान दरेकर यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला.
गुहागर विधानसभा समन्वयक विपुल लक्ष्मण कदम पुरस्कृत शिवसेना, युवासेना आयोजित गुहागर तालुका मर्यादित पर्यावरणपूरक घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम पाटपन्हाळे येथे झाला. या तालुकास्तरीय गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेत सत्यवान दरेकर (परचुरी) यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला तर द्वितीय क्रमांक मकरंद विचारे (वरवेली), तृतीय क्रमांक समीर महाडीक (वरवेली), चौथा क्रमांक सोहम पवार (देवघर), पाचवा क्रमांक यश गुजर (देवघर) यांनी पटकावला आहे. त्यांना रोख पारितोषिक, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आले तसेच सहभागी सर्व स्पर्धकांचा सत्कार करण्यात आला. या स्पर्धेचे परीक्षण कमर्शिअल आर्टिस्ट सत्यजित भोसले यांनी केले. पारितोषिक वितरणासाठी शिवसेनेचे गुहागर विधानसभा समन्वयक विपुल कदम, महेश नाटेकर, नेत्रा ठाकूर, अनुराग उत्तेकर, आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अमरदीप परचुरे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.