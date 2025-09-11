-नवीन पसंती क्रमांकाची मालिका सुरू
वाहन क्रमांकाची यादी आज जाहीर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ ः उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात दुचाकी वाहनांसाठी एमएच-०८- बीजे -०००१ ते एमएच-०८- बीजे- ९९९९ ही नवीन मालिका सुरू केली आहे. दुचाकी मालिकेतील आकर्षक तसेच पसंतीचे क्रमांकासाठी अर्ज केलेल्यांची यादी १२ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ४ वाजता कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर लावण्यात येणार आहे.
परिवहन विभागाकडून प्रसिद्ध यादीमधील एकाच क्रमांकासाठी दोन किंवा जास्त अर्ज असल्यास यादीतील अर्जदारांना लिलावाकरिता जर जास्त रक्कमेचा डीडी जमा करावयाचा असेल तर त्यांनी १५ सप्टेंबर रोजी दुपारी २ वाजेपर्यंत सीलबंद पाकिटात कार्यालयात जमा करावा व त्याच दिवशी दुपारी ३.३० वाजता उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचे कक्षात उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पात्र व्यक्तीसमोर (संबंधित अर्जदार) लिफाफे उघडून ज्या अर्जदाराने विर्निदिष्ट शुल्कापेक्षा जास्त रकमेचा डीडी सादर केला असेल त्यास नमूद पसंती क्रमांक वितरित केला जाईल. दुचाकी मालिकेतील वाहनांसाठी उर्वरित आकर्षित नोंदणी क्रमांक आरक्षित करण्यासाठी १६ रोजी सकाळी ११ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत विहित नमुन्यात अर्ज करावा, असे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले.
----
