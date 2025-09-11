खारेपाटण कॉलेजमध्ये प्राध्यापकांचा सत्कार
खारेपाटण : शिक्षक दिनानिमित्त प्रा. संजय सानप यांचा सत्कार करताना गुरुनाथ तिरपणकर व मान्यवर.
खारेपाटण कॉलेजमध्ये
प्राध्यापकांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ११ : ठाणे येथील जनजागृती सेवा संस्थेच्यावतीने शिक्षक दिनानिमित्त प्र. ल. पाटील ज्युनियर कॉलेज, खारेपाटण येथील प्राध्यापकांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष गुरुनाथ तिरपणकर, खजिनदार दत्ता कडुलकर, सेवानिवृत्त शिक्षक भास्कर गुरसाळे, कलादिग्दर्शक आणि गायक शशिकांत कांबळी उपस्थित होते. ज्युनिअर कॉलेज, खारेपाटणचे प्रा. संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत, सहायक शिक्षक अजय गुरसाळे, दयानंद कोकाटे, अंकुश नाईक, संगाप्पा गुरव, सुरेश करांडे, रामचंद्र लोके, नितीन वरुणकर, भोलेनाथ कानागल, सुबोध देसाई, दिगंबर गुरखे, दीक्षा गुरखे, सारिका महिंद्रे, तबसूम काझी, दर्शना पाताडे, गौरी सारंगे, श्रुतिका जांभेकर, सायली पालव आणि सेट परीक्षेमध्ये यश संपादन केल्याबद्दल ऋषिकेश सानप यांचा गौरव करण्यात आला.
यावेळी खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, भाऊ राणे, महेश कोळसुलकर, विजय देसाई आदी उपस्थित होते. श्री. लोकरे यांनी आभार व्यक्त केले.
वारगाव : केसरकर माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले.
वारगाव विद्यालयात
शालेय साहित्याचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ११ : ब्युरो व्हिरिटास कंपनीच्यावतीने खारेपाटण येथील पुरुषोत्तम देवधर यांच्यावतीने वारगाव येथील शेठ म. वि. केसरकर माध्यमिक विद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. यावेळी अधिकारी श्री. देवधर, शांता पुजारी, वारगाव शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष विजय केसरकर, मुख्याध्यापक हनुमंत वाळके, शिक्षक स्नेहा कुबडे, संदेश ठाकूर-देसाई, कीर्ती बाक्रे, सानवी ताम्हणकर आदी उपस्थित होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक दफ्तर, आठ वह्या, कंपासपेटी व एक आलेख वही असे शैक्षणिक साहित्य वाटप केले.
