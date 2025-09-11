वेंगुर्लेत पालकमंत्र्यांचा आज ''जनता दरबार''
वेंगुर्लेत पालकमंत्र्यांचा
आज ''जनता दरबार''
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ११ ः मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी उद्या (ता. १२) दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या वेळेत येथील तहसील कार्यालयात जनता दरबार आयोजित केला आहे. ज्या नागरिकांना शासन स्तरावर काही समस्या, अडचणी असतील, त्यांनी या जनता दरबारात उपस्थित राहून आपली कैफियत मांडावी, असे आवाहन वेंगुर्ले तालुका भाजपच्या वतीने केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिकांना शासन पातळीवर कोणत्याही अडचणी समस्या असतील, तर त्या वेळीच सुटून त्यातून मार्ग निघावा, यासाठी पालकमंत्री राणे जनता दरबाराद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत. यापूर्वी झालेल्या सर्व जनता दरबारांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. पालकमंत्री राणे यांनी समोर आलेल्या अडचणी, समस्या संबंधित विभागांमार्फत सोडविल्या, तर काही समस्या जनता दरबारातच सुटल्या. वेंगुर्ले तालुक्यातील नागरिकांना अशा स्वरुपात काही समस्या किंवा अडचणी असल्या तर, त्यांनी उद्या होणाऱ्या जनता दरबारामध्ये सहभागी होऊन आपले प्रश्न लेखी स्वरुपात उपस्थित करावेत. सामान्य जनतेसाठी प्रशासकीय लाल फितीत अडकलेले प्रश्न थेट पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सोडवून घेण्याची ही संधी असल्याने जास्तीत जास्त नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भाजप तालुकाध्यक्ष विष्णू उर्फ पप्पू परब यांनी केले आहे.
