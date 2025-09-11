उद्योजक सौरभ मलुष्टेंकडुन डास निर्मूलन फवारणी
rat११p१७.jpg-
२५N९०८१३
रत्नागिरी ः शहरातील साळवी स्टॉप, शिवाजीनगर, नरहर वसाहत, क्रांतीनगर या परिसरात डास फवारणी करताना कामगार.
सौरभ मलुष्टेंकडून डास निर्मूलन फवारणी
साळवी स्टॉप, शिवाजीनगर परिसर; डासांवर नियंत्रण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : शहरातील साळवीस्टॉप, शिवाजीनगर, नरहर वसाहत, क्रांतीनगर या परिसरातील घरोघरी मोफत डास निर्मूलन फवारणी सुरू केली आहे. नागरिकांची समस्या लक्षात घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते उद्योजक सौरभ मलुष्टे यांनी फवारणीसाठी पुढाकार घेतला आहे.
मुसळधार पावसात अनेक ठिकाणी पाणी साचून डासांची मोठ्या प्रमाणावर पैदास झाली आहे. डासांचा वाढत्या प्रादुर्भावाने ताप, डेंगी आणि मलेरियासारखे साथीचे आजार पसरण्याचा धोका असतो. प्रभागातील नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून मलुष्टे यांनी पालकमंत्री उदय सामंत आणि आमदार किरण सामंत तसेच शिवसेनेचे पदाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभाग क्र. ५ आणि ६ मध्ये डास फवारणी करण्याचा निर्णय घेत प्रत्यक्ष फवारणीला सुरुवात केली आहे.
रत्नागिरी पालिकेकडून डास निर्मूलनासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्या जोडीला आता मलुष्टे यांनीही डास निर्मूलनासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. नागरिकांकडून डास निर्मूलन फवारणीसाठी मागणी येताच तत्काळ त्या ठिकाणी भेट देऊन फवारणी केली जात आहे. फवारणीसाठी मलुष्टे यांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली आहे याशिवाय प्रत्येक दिवशी प्रभागातील एक भाग निवडून त्या ठिकाणी जाऊन डास निर्मूलन फवारणी केली जात आहे. रत्नागिरी पालिकेसह मलुष्टे यांनी प्रभागातील नागरिकांसाठी डास निर्मूलन फवारणी करण्याच्या निर्णयाचे प्रभागातील नागरिकांकडून विशेष कौतुक केले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.