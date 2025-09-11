आजगाव रस्त्यावरील रेलिंग तुटल्याने अपघाताची भीती
आजगावः वाघबीळ येथे रेलिंग तुटल्याने अपघाताची शक्यता आहे.
आजगाव रस्त्यावरील रेलिंग
तुटल्याने अपघाताची भीती
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. ११ः मळेवाड ते शिरोडा मुख्य रस्त्यावर आजगाव वाघबीळ येथे खोल दरी असलेल्या वळणावर रस्त्याच्या कडेला लोखंडी रेलिंग केले होते; मात्र या रेलिंगचा काही भाग तुटल्याने या ठिकाणी अपघाताची शक्यता आहे. या रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेली झाडी आल्याने वाहन चालवणे जिकरीचे बनले आहे. लोखंडी रेलिंग तुटल्याने एखादे वाहन बाजूला गेल्यास मोठी दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा वाढलेल्या झाडीमुळे वाहनधारकांना हा तुटलेला भाग लक्षात येत नाही. तुटलेल्या रेलिंगच्या खाली खोल दरी आहे. याकडे बांधकाम विभागाने लक्ष घालून संभाव्य धोका टाळावा, अशी मागणी वाहनचालक, ग्रामस्थ करत आहेत.
कुशेवाडाः तंटामुक्त समिती नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीलेश परुळेकर यांचे अभिनंदन करताना सरपंच व अन्य.
कुशेवाडा तंटामुक्त समिती
अध्य़क्ष परुळेकरांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. ११ः कुशेवाडा ग्रामपंचायत महात्मा गांधी तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी नीलेश परुळेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. कुशेवाडा ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा ग्रामपंचायत कार्यालयात झाली. यावेळी सरपंच नीलेश सामंत, उपसरपंच महादेव सापळे, शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख सचिन देसाई, प्रकाश राणे, ग्रामपंचायत अधिकारी आनंद परुळेकर, पोलिसपाटील प्रियदर्श कदम उपस्थित होते. यावेळी ग्रामसभेनिमित्त विविध विषयांवर विचार विनिमय करण्यात आला. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समितीचे पुनर्रचना करण्यात आली. समितीच्या अध्यक्षपदी परुळेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. त्यांचे ग्रामपंचायतीच्या वतीने अभिनंदन करण्यात आले.
