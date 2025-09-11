कला उत्सवात फाटक हायस्कूलचे उल्लेखनीय यश
-rat११p२०.jpg-
२५N९०८२८
रत्नागिरी : कला उत्सवात यश मिळवणारे फाटक हायस्कूलचे विद्यार्थी. मागे उभे मुख्याध्यापक राजन कीर, श्री. गावडे.
rat11p24.jpg-
अश्मी होडे
-----
‘कला उत्सवात’ फाटक हायस्कूलचे यश
अश्मी होडेची राज्यासाठी निवड ; वरद मेस्त्री विभागात दुसरा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : महाराष्ट्र शासनाचा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत आयोजित कला उत्सवाच्या जिल्हास्तरीय व विभागीय स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला. यात फाटक हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी विविध आठ कला प्रकारांमध्ये जिल्हास्तरावर उल्लेखनीय संपादन केले. विभागीय स्पर्धेत अश्मी होडे प्रथम तर वरद मेस्त्री याने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांचा शोध घेण्यासाठी प्रतिवर्षी कला उत्सवाचे आयोजन जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत केले जाते. यावर्षी ३ सप्टेंबरला पटवर्धन हायस्कूलमध्ये जिल्हास्तरीय कला उत्सवचे आयोजन केले होते. सर्व कलाप्रकारात फाटक हायस्कूलचे विद्यार्थी सहभागी झाले होते. समूह गायन स्पर्धेत शमिका शेवडे, वेदा प्रभुघाटे, वेदश्री सातवळेकर, अद्वैत आगरे (सर्व ९ वी), शर्विल ठीक (१० वी) यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. समूह वादन स्पर्धेत मैत्रेयी देसाई, सार्थक पंडित, (सर्व १० अ), साहिल देवरूखकर (१२ ड) यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला. एकल स्वरवादन प्रकारात वेदांत पांचाळ (११ वी), तालवाद्य प्रकारात घनश्याम जोशी (९ वी) यांनी तृतीय पटकावला. द्विमितीय एकल दृश्यकला प्रकारात वरद मेस्त्री (९ वी) याने जिल्ह्यात प्रथम तर विभागात द्वितीय क्रमांक पटकावला. त्रिमितीय दृश्यकला प्रकारात अश्मी होडे (१० वी) हिने जिल्हास्तर आणि विभागात प्रथम क्रमांक पटकावत राज्यस्तरासाठी निवड झाली. दृश्यकला समूह प्रकारात पर्णिका परांजपे आणि काव्या भुर्के (१० वी) यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला. पारंपरिक कथाकथन स्पर्धेत पूर्वा जोशी (१० वी) आणि मंजिरी सावंत (११ वी) यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला. यशस्वी विद्यार्थी व मार्गदर्शक शिक्षकांचे अभिनंदन मुख्याध्यापक राजन कीर, उपमुख्याध्यापक नेहा शेट्ये, पर्यवेक्षक विश्वेश जोशी, संस्था सचिव दिलीप भातडे यांनी केले.
चौकट १
शोध कलांवंतांचा
जिल्हास्तरीय स्पर्धा जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (डाएट) गणपतीच्या सुटीत घेण्यात आली. यात १२ प्रकारच्या स्पर्धा एकल व सांघिक स्वरूपाच्या झाल्या. त्यानंतर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांची विभागीय स्पर्धा झाली. राज्यस्तरीय स्पर्धा लवकरच होणार आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देणे व कलावंतांचा शोध घेणे हा या स्पर्धेचा हेतू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.