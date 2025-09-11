सावंतवाडीत ''कोमसाप''च्या जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक
सावंतवाडी ः कोमसाप जिल्हा कार्यकारिणी बैठकीस उपस्थित अध्यक्ष मंगेश मस्के, अनंत वैद्य, अॅड. संतोष सावंत, वृंदा कांबळी, भरत गावडे, विठ्ठल कदम, माधव कदम आदी.
सावंतवाडीत ‘कोमसाप’च्या
जिल्हा कार्यकारिणीची बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या केंद्रीय विभागाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २० सप्टेंबरला कुडाळ येथे होणार आहे. अनेक वर्षांनी प्रथमच ही सभा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होत असल्यामुळे परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्या उपस्थितीत ही सभा यशस्वी करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मंडळ जोरदार तयारी करत आहे.
कुडाळ येथील मराठा मंडळाच्या सभागृहात सकाळी ११.४५ वाजता नमिता कीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा होणार आहे. या सभेच्या नियोजनासाठी येथील ‘पर्णकुटी विश्रामगृह’ येथे जिल्हा कार्यकारिणीची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यात साहित्य चळवळ अधिक सक्रिय करण्यासाठी दोडामार्ग, वेंगुर्ले, देवगड आणि कसाल-ओरोस येथे नव्या शाखा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक तालुक्यात युवा साहित्य विभाग तयार करून युवा साहित्यिकांना परिषदेत सहभागी करून घेण्यावरही चर्चा झाली.
सभेचे इतिवृत्त वाचन जिल्हा सचिव ॲड. संतोष सावंत यांनी केले. वृंदा कांबळी यांचा अभिनंदन प्रस्ताव घेण्यात आला. दिवंगत आजीव सदस्य डॉ. श्रीपाद कशाळीकर तसेच इतर साहित्य क्षेत्रातील व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. या बैठकीस जिल्हाध्यक्ष मंगेश मस्के, सचिव ॲड. सावंत, खजिनदार अनंत वैद्य, सहसचिव सुरेश पवार, माधव कदम, वृंदा कांबळी, विठ्ठल कदम, भरत गावडे, अभिमन्यू लोंढे, गणेश जेठे, दीपक पटेकर, राजू तावडे, नीलेश ठाकूर आदी उपस्थित होते.
