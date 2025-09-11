रत्नागिरी ः माथेफिरुचा जिल्हा रुग्णालयात गोंधळ
जिल्हा रुग्णालयात ‘त्या’ तरुणाचा गोंधळ
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न ; पकडण्यासाठी धावपळ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी , ता. ११ : रेल्वस्थानक परिसरात आढळलेल्या आणि मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या एका तरुणावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्याने अचानक वैद्यकीय अधिकाऱ्यावरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. जखम बांधण्यासाठी वापरला जाणारा चिमटा घेऊन तो अपघात विभागातून रुग्णालय परिसरात पळून गेला. त्याला पकडण्यासाठी जो जाईल त्याच्या अंगावर तो धावून जात होता. त्याने एका पोलिसावरही दगड फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे बुधवारी (ता. १०) सायंकाळी सुमारे दोन तास रुग्णालय परिसरात भीतीचे वातावरण होते. काही नागरिकांनी धोका पत्करून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
मुंशी काळू गोडिया (वय २७, रा. नेपाळ) असे या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंशी याने काल दुपारी रेल्वे स्थानक येथे गोंधळ घातला होता. त्याने स्वतःच्या मानेवर वार करून जखम करून घेतली होती. उपचारासाठी रेल्वे पोलिसांनी रुग्णवाहिकेने त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. अपघात विभागात वैद्यकीय अधिकारी त्याच्या जखमेवर ड्रेसिंग करत होते. तेव्हा त्याने अचानक वैद्यकीय अधिकाऱ्यावरच हल्ला केला. ड्रेसिंगसाठी वापरला जाणारा चिमटा घेऊन डॉक्टरांना मारण्यास धावला. त्यात एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याला धक्का दिला. तो चिमटा घेऊन रुग्णालयाबाहेर धावला आणि त्याने रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्यांच्या अंगावर धावून जाण्यास सुरुवात केली. दगड आणि फरशीचा तुकडा घेऊन तो नागरिकांना जीवे मारण्याची धमकी देत होता. ‘तुम्हा सगळ्यांना मारणार’, असे ओरडत तो नागरिकांच्या अंगावर जात होता. रुग्णालयातील पोलिसांनी त्याला थांबविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांच्यावरही हल्ला करायचा प्रयत्न केला. त्यामुळे रुग्णालय परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता. त्याचवेळी तिथे आलेले जिल्हा परिषद कर्मचारी राजू जाधव यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून या तरुणाला पकडण्यासाठी धाव घेतली. त्यांच्या मदतीला रुग्णालय पोलिस आणि कर्मचारी अमित जाधवही होते. सुरुवातीला त्याच्याशी संवाद साधत शांत करण्याचा प्रयत्न राजू जाधव यांनी केला. त्याचे लक्ष विचलित होताच त्याच्यावर झडप घालून राजू, अमित आणि तिथे असलेल्या पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर ही परिस्थिती नियंत्रणात आली. मात्र, अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे काही काळ भीतीचे वातावरण होते.
