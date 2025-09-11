मटका जुगारावर ओटवणेत छापा
मटका जुगारावर
ओटवणेत छापा
सावंतवाडीः ओटवणे देऊळवाडी येथे आज दुपारी १२.३० च्या सुमारास मटका जुगार टपरीवर कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला. यातील संशयित रमेश लक्ष्मण गावकर (वय ७२, रा. ओटवणे गवळीवाडी) हा बबलू उर्फ लक्ष्मण रमेश गावकर (रा. ओटवणे) यांच्याशी कल्याण मटका जुगार खेळत असताना आढळून आला. या कारवाईत ५,९०० रुपयांसह मुद्दे्माल जप्त करण्यात आला. मटका जुगाराचे आकडे संशयित हरीश गुप्ता (रा. गोवा) याच्याकडे पाठवत असल्याचे संशयितांनी सांगितले. या तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई सहायक पोलिस निरीक्षक शिंदे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद पाटील, हवालदार मंगेश शिंगाडे, शिंदे यांच्या पथकाने केली.
...................
पालकमंत्री राणे
आज जिल्ह्यात
सिंधुदुर्गनगरीः राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा पालकमंत्री नीतेश राणे उद्या (ता. १२) सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे ः दुपारी १२ वाजता मुख्यमंत्री यांचा १५० दिवसांचा कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांची आढावा बैठक (जिल्हाधिकारी कार्यालय, ओरोस), १२.३० वाजता जिल्ह्यातील शासकीय विभागांमध्ये ‘एआय’चा (कृत्रिम बुध्दिमत्ता) प्रभावी वापर करण्यासंदर्भात आढावा बैठक, १ वाजता सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक, दुपारी १.३० वाजता पीक विम्यासंदर्भात बैठक, ३ वाजता वेंगुर्ले तहसील कार्यालय येथे जनता दरबार.
..............
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.