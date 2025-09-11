संगमेश्वर-बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह खाडीत सापडला
बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह
सापडला चवे देऊड खाडीत
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ११ ः धामापूरतर्फे संगमेश्वर येथील बेपत्ता झालेल्या तरुणीचा मृतदेह चवे देऊड येथील खाडीत मिळाला. तरुणीची आत्महत्या की, घातपात याबाबत चर्चा सुरू आहे.
माखजनजवळच्या धामापूर-रामाणेवाडीतील मानसी मंगेश भायजे (वय १५) ही ३१ ऑगस्टला रोजी बेपत्ता झाली. ती आपल्या मैत्रिणीसोबत गावातच गेली होती. ती घरी परतली नाही. नातेवाइकांनी तिचा सगळीकडे शोध घेतला. परंतु, ती कुठेच सापडली नाही. तिच्या नातेवाइकांनी संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी तरुणीचा तपास सुरू केला. तिची चप्पल, छत्री आणि मोबाईल आदी साहित्य धामापूर येथेच खाडीकिनारी सापडून आले होते. मोबाईलमध्ये सीमकार्ड नव्हते. यामुळे पोलिसांना तपास करणे कठीण जात होते. खाडीकिनारी सापडलेल्या वस्तू पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या होत्या.
हा तपास सुरू असतानाच या बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह चवे देऊड (ता. रत्नागिरी) येथे खाडीत आढळून आला. मृतदेह सापडल्यावर विच्छेदन करून व्हिसेरा तपासणीसाठी कोल्हापूर येथे पाठवण्यात आला आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी या तरुणीच्या संपर्कात कोण होते याबाबत पोलिस तपास करत आहेत. शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यावर तपासाला दिशा मिळणार आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विवेक साळवी व त्यांचे सहकारी पोलिस करत आहेत.
