-माती परीक्षण प्रयोगशाळेसाठी १५ पर्यंत अर्ज करा
माती परीक्षण प्रयोगशाळेसाठी सोमवारपर्यंत अर्ज करा
शिवकुमार सदाफुले ः जमीन आरोग्य सुपीकता कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १२ ः कृषी विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबवण्यात येत असून, जिल्ह्यात ग्रामस्तरीय मातीपरीक्षण प्रयोगशाळा (व्हीएसटीएल) उभारली जाणार आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, पीएसीएस, कृषी चिकित्सालय, कृषी व्यवसाय केंद्रे, माजी सैनिक, बचतगट, एसएचजी, शेतकरी सहकारी संस्था, निविष्ठा किरकोळ विक्रेते यांनी १५ पर्यंत अर्ज करावयाचे आहेत. हे अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केले आहे.
ग्रामीण तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून गावपातळीवर मातीच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करणे व शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्यपत्रिका उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यात दोन ग्रामस्तरीय मृदचाचणी प्रयोगशाळा उभारणी करण्यात येणार आहे. मृद नमुने तपासणी हे शासनमान्य दराने ग्रामस्तरीय माती परीक्षण प्रयोगशाळा (व्हीएसटीएल) करतील.
अर्जदार, उद्योजक किंवा गट यांच्याकडे किमान चार वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर करारासह किंवा स्वतःच्या मालकीची जागा, भाड्याची इमारत असली पाहिजे. वैयक्तिक गावस्तरावरील तरुण उद्योजक अर्ज करणार असेल तर त्या अर्जदाराचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी आणि २७ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. शिक्षण दहावी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड छायांकित सत्यप्रत आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा मृद सर्वेक्षण प्रयोगशाळा येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
चौकट
प्रयोगशाळेसाठी दीड लाख
जमीन आरोग्य सुपीकता कार्यक्रमांतर्गत १ लाख ५० हजार रुपये एका प्रयोगशाळेसाठी मिळणार आहेत. त्यात ३०० मृद नमुने तपासणी, मृद आरोग्यपत्रिका तयार करणे याकरिता आरकेव्हीवायमधून प्रतिनमुने ३०० रुपये देण्यात येतील. त्यापुढील ५०० नमुने तपासणी, आरोग्यपत्रिकेसाठी प्रतिनमुना २० रुपये इन्सेन्टिव्ह देण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.