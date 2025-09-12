महाआवास अभियानात देवगड सरस
राज्य, जिल्हास्तरावर यश; पंचायत समितीसह तिर्लोट, शिरगाव ग्रामपंचायतींचा गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १२ ः महाआवास अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत येथील पंचायत समितीने जिल्हास्तरावर यश प्राप्त केले. महाआवास अभियानांतर्गत राज्य पुरस्कृत आवास योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावर तिर्लोट व शिरगाव या दोन ग्रामपंचायतींची निवड केली आहे. या यशाबद्दल पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते पंचायत समितीचा गौरव करण्यात आला.
महाआवास अभियान (ग्रामीण) २०२३-२४ व २०२४-२५ अंतर्गत ओरोस येथे पालकमंत्री राणे यांच्या उपस्थितीत पुरस्कार वितरण झाले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, प्रकल्प संचालक उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) जयप्रकाश परब, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आदी उपस्थित होते. या सोहळ्यात महाआवास अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हास्तरावर येथील पंचायत समितीने मिळवलेल्या यशाबद्दल पालकमंत्री राणे यांच्या हस्ते पंचायत समितीचा गौरव करण्यात आला. हा सन्मान स्वीकारताना प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, प्रभारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी दिगंबर खराडे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कुणाल मांजरेकर, वरिष्ठ लिपिक कुंदा बोंडाळे, ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या सचिव श्रद्धा वळंजू, देवेंद्र घाटे आदी उपस्थित होते.
---
देवगड तालुक्याचा डंका
याबाबत दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाकडून आवास अभियानामध्ये गतिमानता वाढण्यासाठी महाआवास अभियान ही संकल्पना राबविली आहे. या संकल्पनेंतर्गत उत्कृष्ट कामकाज केलेल्या पंचायत समिती व ग्रामस्तरीय ग्रामपंचायत यांची निवड करण्यात येते. याच अनुषंगाने या महाआवास अभियान पुरस्काराचे आयोजन केले होते. यामध्ये २०२४ -२५ अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट तालुका म्हणून केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून देवगड तालुक्याने द्वितीय, तर राज्यस्तरीय आवास योजनेमधून तृतीय क्रमांक पटकावला. तसेच २०२३ -२४ मध्ये राज्य पुरस्कृत योजनेमध्ये तृतीय क्रमांक देवगड तालुक्याला प्राप्त झाला.
------
अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन
महाआवास अभियानांतर्गत राज्य पुरस्कृत आवास योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरावर तिर्लोट व शिरगाव या दोन ग्रामपंचायतींची निवड केली आहे. शिरगाव ग्रामपंचायतीला २०२३ -२४ अंतर्गत राज्य पुरस्कृत योजनेमधून द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला. तिर्लोट ग्रामपंचायतीला २०२४ -२५ अंतर्गत द्वितीय क्रमांक प्राप्त झाला. दरम्यान, पुरस्कार प्राप्त झाल्याबद्दल प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण यांनी सरपंच, तसेच ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.
